La preuve que Kawhi Leonard sait être drôle… et caractériel

On imagine toujours que Kawhi Leonard est muet ou presque en toute situation. Ce n'est pas vraiment le cas, à en croire Paul George et Terance Mann, ses coéquipiers chez les Los Angeles Clippers. Cet échange entre eux lors du podcast animé par George en est la preuve et montre que dans l'intimité d'un groupe et d'un entraînement, le double MVP des Finales peut être à la fois drôle et caractériel.

Mann : "Un coéquipier étonnamment drôle ? Je dirais Kawhi".

PG : "Clairement !"

Mann : "Les merdes qu'il peut sortir et le moment auquel il les sort, c'est hilarant".

PG : "Il est vraiment drôle. Je me rappelle d'une connerie marrante. Avec les Clippers, quand quelqu'un fait un airball à l'entraînement, tout le monde s'arrête. On doit poser la balle au sol et courir sur un aller-retour".

Mann : "Tout le monde dit alors au joueur qui a fait le airball : 'On t'attend. Personne n'est au-dessus de la loi'. Ca vient de Brian Shaw (assistant-coach aux Clippers, NDLR). Un jour Kawhi fait un airball et dit (il imite Kawhi) : 'Je ne cours pas'. Brian Shaw lui dit qu'il n'est pas au-dessus de la loi et Kawhi lui répond : 'Pfff. Je vais refaire des airballs. Tu ne vas pas m'apprendre que faire un airball n'est pas bon. C'est quelque chose qui fait partie du jeu".

PG : "20 minutes plus tard, quelqu'un d'autre que lui fait un airball : 'Tu vois ? Tu es entré dans leur tête, tout le monde fait des airballs maintenant. Tu ne vas pas me rendre nerveux à l'idée de shooter".

Pas si simple à gérer le Kawhi Leonard, hein ? On ne sait pas s'il a réussi à abroger la règle du sprint en cas d'airball, mais sur ce point-là, il paraît déterminé à n'en faire qu'à sa tête.

