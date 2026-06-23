La réaction en live de McDaniels au départ de Randle

La réaction de Jaden McDaniels au transfert de Julius Randle vers Brooklyn est devenue virale après l'annonce du trade des Timberwolves.

Julius Randle n'est plus un joueur des Timberwolves. Et visiblement, Jaden McDaniels l'a appris exactement comme tout le monde.

Minnesota a lancé l'intersaison avec l'un des premiers gros mouvements du marché en envoyant Julius Randle aux Brooklyn Nets dans le cadre d'un échange à trois équipes impliquant également les Chicago Bulls. Une opération qui met fin à plusieurs semaines de spéculations autour de l'avenir de l'ancien All-Star.

Le transfert a surpris une partie de la ligue. Il a aussi pris de court certains membres des Timberwolves. En vacances au moment de l'annonce, Jaden McDaniels a été informé du départ de son coéquipier par une personne présente à ses côtés. La scène, filmée puis diffusée sur les réseaux sociaux, est rapidement devenue virale.

Jaden McDaniels reacts to Julius Randle being traded (Via @mattkellner121) pic.twitter.com/kLFoFyW5o0 — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) June 23, 2026

Après cette courte réaction, McDaniels attrape immédiatement son téléphone pour vérifier l'information lui-même. Quelques secondes seulement. Mais suffisamment pour déclencher une avalanche de commentaires.

Certains internautes ont interprété son sourire comme un signe de soulagement après une fin de saison compliquée pour Randle. D'autres y ont simplement vu la réaction naturelle d'un joueur découvrant une nouvelle majeure alors qu'il profitait de ses vacances. Comme souvent sur les réseaux sociaux, chacun y est allé de sa théorie.

Une chose est sûre : McDaniels et Randle avaient développé une vraie complémentarité sur le terrain. Aux côtés de Rudy Gobert et Naz Reid, ils formaient l'un des frontcourts les plus physiques de la conférence Ouest.

Arrivé à Minnesota il y a deux ans, Randle avait retrouvé un niveau proche de celui qui lui avait permis d'être sélectionné au All-Star Game. Cette saison encore, il a compilé 21,1 points, 6,7 rebonds, 5 passes décisives et 1,1 interception de moyenne.

Son parcours en playoffs a toutefois laissé davantage de frustrations. Après plusieurs performances solides dans les premiers tours, l'intérieur a connu des difficultés lors de la finale de conférence Ouest face aux Spurs de Victor Wembanyama. Les dirigeants des Timberwolves ont finalement choisi une autre direction.

En récupérant de la flexibilité financière et de nouveaux actifs de Draft, Minnesota se donne davantage de marge de manœuvre pour remodeler son effectif autour d'Anthony Edwards dans les années à venir.

Jaylen Brown tradé quoi qu'il arrive ?