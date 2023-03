La Reebok Question Mid se met au vert

Alors que la March Madness pointe le bout de son nez, Reebok a décidé de mettre son modèle Question, devenu iconique grâce à Allen Iverson (est il besoin de le rappeler ?) aux couleurs des Spartans de Michigan State.

En effet, du vert va se poser sur la toebox en nubuck, les logs de la languette et du talon ainsi que sur les eyelets, les panneaux latéraux, et autour du numéro 3 placé sur l'arrière du pied. La silhouette mid est pour le reste couverte de blanc, et la longue languette en mesh fait toujours son petit effet, surtout quand elle est posée sur une belle semelle bleue icy.

Cette Question Mid est annoncée pour le 25 mars prochain, soyez vigilants pour ne pas passer à côté.

Les images de la Reebok Question Mid Green Toe