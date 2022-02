La retraite approche pour Charles Barkley, malheureusement

Charles Barkley n'est plus très loin de sa deuxième et véritable retraite. "Chuck" membre indispensable, gueulard, moqueur et assoupi d'Inside the NBA, l'émission phare de TNT, depuis 20 ans, a évoqué son avenir dans un call avec les médias. Il faut se préparer à ne plus voir le Hall of Fame au côté de Shaquille O'Neal, Kenny Smith et Ernie Johnson.

Charles Barkley allume les 76ers pour le dossier Ben Simmons !

Charles Barkley a toujours une maîtrise approximative du nom des joueurs et une tendance à regretter le passé, mais il est indéniablement l'un des consultants les plus divertissants qui soient.

Pour le remplacer à plein temps dans quelques années, TNT a déjà verrouillé Draymond Green, taillé pour le costume. Candace Parker, qui vient par intermittence avec Dwyane Wade, a également un très bel avenir d'analyste, avec une caution plus pointue et sérieuse que ce bon vieux "Chuck".

At the end of the call, Barkley was asked how much longer he'll continue to be a broadcaster. Barkley, 59, says he has 2 years left on his contract "and that's probably going to be it for me." ....

— Brad Townsend (@townbrad) February 15, 2022