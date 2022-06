La saison NBA est finie, qu’est-ce qu’on en a retenu ?

L'épisode de la semaine du podcast de Reverse/BasketSession est un bilan de la saison écoulée, avec ce qui nous a le plus marqués en NBA.

La saison NBA est finie, mais on avait envie de vous parler des choses qui nous ont le plus marqués cette année, entre le sacre des Warriors, les déboires des Lakers et des Nets, ou l'ascension d'équipes comme Memphis.

On parle de tout ça dans l'épisode de cette semaine du podcast Reverse/BasketSession, avec Théophile Haumesser, Antoine Pimmel et Shaï Mamou.

