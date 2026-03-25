La seule équipe contre laquelle LeBron James a un bilan négatif en carrière

LeBron James est l’homme qui a joué le plus de matches en saison régulière dans l’Histoire de la NBA. Et pourtant, il n’est même pas dans le top-25 des joueurs qui ont perdu le plus de rencontres ! C’est dingue, non ? Bon, ça s’explique tout simplement par le fait que le King a continuellement évolué dans des équipes qu’il a rendu compétitives. D’ailleurs, il possède un bilan positif contre toutes les franchises… sauf les Denver Nuggets. Un accomplissement assez fou qui ajoute à la légende du King.

In 1,612 regular season games, LeBron only has a losing record against 1 NBA team. 1. Charlotte Hornets — .847 (50-9)

2. Cleveland Cavaliers — .760 (19-6)

3. Toronto Raptors — .750 (48-16)

4. Los Angeles Lakers — .733 (22-8)

5. Minnesota Timberwolves — .733 (33-12)

6. Atlanta… pic.twitter.com/Dw5rkoPJNm — NBACentral (@TheDunkCentral) March 24, 2026