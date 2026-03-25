La seule équipe contre laquelle LeBron James a un bilan négatif en carrière

Recordman du nombre de matches disputés en saison régulière, LeBron James affiche un bilan positif contre toutes les équipes NBA. Enfin presque.

La seule équipe contre laquelle LeBron James a un bilan négatif en carrière

LeBron James est l’homme qui a joué le plus de matches en saison régulière dans l’Histoire de la NBA. Et pourtant, il n’est même pas dans le top-25 des joueurs qui ont perdu le plus de rencontres ! C’est dingue, non ? Bon, ça s’explique tout simplement par le fait que le King a continuellement évolué dans des équipes qu’il a rendu compétitives. D’ailleurs, il possède un bilan positif contre toutes les franchises… sauf les Denver Nuggets. Un accomplissement assez fou qui ajoute à la légende du King.

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