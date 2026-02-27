Austin Reaves a reconnu que son niveau de frustration était « très élevé » après la troisième défaite consécutive des Lakers.

La série noire continue pour les Los Angeles Lakers, et Austin Reaves ne cache plus son agacement.

Après la défaite 113-110 face aux Suns, le guard a résumé son état d’esprit en une phrase claire lorsqu’on lui a demandé son niveau de frustration :

« Très élevé. »

Q: What’s the frustration level?

Austin Reaves: “Very high.” pic.twitter.com/MG3LzyiCHX — Dave McMenamin (@mcten) February 27, 2026

Une spirale inquiétante

Los Angeles vient d’enchaîner une troisième défaite consécutive et cinq revers sur les sept derniers matches. Depuis la pause du All-Star Game, le bilan est de 1-3.

Malgré les 41 points de Luka Doncic, les Lakers n’ont pas su conclure à Phoenix, pourtant privé de Devin Booker et Dillon Brooks. À 34-24, la franchise reste sixième à l’Ouest, mais la menace du play-in se rapproche dangereusement.

Des limites pointées du doigt

La frustration de Reaves intervient alors que plusieurs observateurs soulignent les failles de l’équipe, notamment défensives. Le manque d’impact intérieur et l’irrégularité collective pèsent lourd dans cette phase délicate.

LeBron James et Luka Doncic continuent d’apporter leur production individuelle, mais l’alchimie globale et la constance font défaut dans un Ouest particulièrement dense.

Urgence avant les playoffs

La pression monte à mesure que la fin de saison approche. Un nouveau faux pas pourrait faire glisser Los Angeles hors du Top 6 et les envoyer vers le tournoi play-in.

Austin Reaves, habituellement mesuré, a cette fois laissé parler son ressenti. Un signal fort alors que les Lakers cherchent désespérément à stopper l’hémorragie.

