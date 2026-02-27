JJ Redick pointe du doigt ce qui a fait mal aux Lakers cette nuit

Dans un affrontement de haute tension jeudi soir (et pourtant Dillon Brooks n'était pas là), les Los Angeles Lakers se sont inclinés 113-110 face aux Phoenix Suns, perdant une avance de 12 points et voyant leur adversaire conclure le match sur un tir décisif au buzzer. Cette défaite, face à un adversaire pourtant décimé par les blessures, est le troisième revers consécutif pour la franchise et laisse planer des interrogations sur la trajectoire de l’équipe à l’approche des derniers mois de la saison régulière.

Le scénario avait des allures de tragédie sportive. Après avoir combattu un déficit et réussi à égaliser à deux reprises dans la dernière minute, les Lakers ont vu Royce O’Neale planter un trois points ultra clutch avec 1,7 seconde du buzzer, offrant aux Suns une victoire spectaculaire malgré les absence de leurs leaders Booker et Brooks.

Au cœur de la défaite, le coach de Los Angeles, JJ Redick, n’a pas cherché à masquer la réalité. Pour lui, ce qui a vraiment coûté le match, c’est un mélange d’irrégularité défensive et d’exécution dans les moments clés. Selon lui, le manque de constance face au tir à trois-points (44% de réussite pour les Suns hier soir) et l’incapacité à fermer le jeu dans les dernières possessions ont fait mal aux Lakers. Gillespie a notamment planté 4 paniers à trois points dans le quatrième quart-temps et a terminé avec 21 points.

Les statistiques individuelles (offensives) restent impressionnantes malgré la défaite. Luka Doncic a brillé avec 41 points, 8 rebonds et 8 passes, portant l’attaque des Lakers lorsque la situation semblait compromise. LeBron James a ajouté 15 points, 6 rebonds et 5 passes. Mais même ces performances de haut niveau n’ont pas suffi à masquer les lacunes défensives et quelques choix tactiques qui ont laissé trop d’espaces aux tireurs adverses.

Le problème soulevé par Redick ne se limite pas à une seule possession. Il s’agit, selon lui, d’une faiblesse collective à maintenir un niveau de performance stable pendant les possessions décisives, ce qui a permis aux Suns de trouver des tirs ouverts et de capitaliser sur les erreurs.

On notera également le très faible match de DeAndre Ayton (dans la tourmente par ailleurs) qui termine avec 2 petits points mais surtout seulement 4 rebonds et pas un seul contre en 23 minutes de jeu. Son +/- est affligeant avec un terrible -24 quand Doncic et Reaves sont à +9.

Cette défaite intervient dans une série de revers frustrants pour Los Angeles, où les Lakers ont laissé filer des rencontres serrées dans les ultimes secondes à deux reprises récemment, soulignant un malaise croissant dans la gestion des fins de match.

Pour l’instant, Redick et son groupe doivent digérer ce revers avant de se tourner vers leur prochain défi (face aux Warriors), tout en cherchant des réponses à leurs intermittences défensives et à leurs ajustements tactiques face aux attaques adverses.

