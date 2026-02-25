Brian Windhorst affirme que les Lakers seraient statistiquement plus performants lorsque LeBron James ne partage pas le parquet avec Luka Doncic et Austin Reaves.

Les Los Angeles Lakers jouent-ils mieux sans LeBron James ?

C’est en tout cas l’analyse avancée par Brian Windhorst sur ESPN, chiffres à l’appui.

« Quand Luka, LeBron et Austin Reaves jouent ensemble, ce n’est tout simplement pas une bonne équipe », a déclaré Windhorst sur First Take. « Quand ce sont seulement Reaves et Luka, les Lakers sont une excellente équipe. Quand les trois jouent, ils ne le sont pas. Si vous regardez sur 100 possessions, entre Luka et Reaves et les trois ensemble, il y a un écart de 20 points. »

Un trio qui ne trouve pas encore l’équilibre

Le constat vise donc le trio formé par LeBron, Luka Doncic et Austin Reaves. Individuellement, James reste productif : 21,7 points, 5,7 rebonds et 7,0 passes de moyenne en 39 matchs, avec près de 50 % au tir. Mais l’assemblage collectif pose question.

Les blessures ont compliqué la recherche d’automatismes. LeBron a manqué les 14 premiers matchs de la saison, Reaves a été absent entre décembre et février, tandis que Doncic a également été touché aux ischio-jambiers avant de revenir après le All-Star break.

Résultat : peu de continuité et peu de vécu commun (surtout que LeBron n'a pas pris part au training camp), et des stats avancées qui interrogent.

Une simple question de timing ?

Les Lakers affichent pourtant un bilan solide de 34-23, actuellement sixièmes à l’Ouest. Mais l’analyse de Windhorst met en lumière un problème potentiel d’équilibre entre trois créateurs majeurs.

Reste à savoir si ces chiffres sont le reflet d’un vrai souci structurel… ou simplement d’un échantillon encore trop réduit pour juger.

