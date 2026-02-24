Max Kellerman a critiqué le comportement de Luka Doncic dans une conversation avec Rich Paul, l'agent de LeBron James, qui ne l'a pas repris...

Le fait que Rich Paul participe au podcast Game Over avec Max Kellerman créé forcément un malaise sur certains sujets. L'agent de LeBron James et d'une cinquantaine d'autres joueurs dans la ligue, avait déjà donné son avis sur un possible trade d'Austin Reaves avant la deadline, créant une petite polémique sur ce qu'il peut, ou ne peut pas, dire par rapport à des coéquipiers de ses joueurs.

Cette fois, c'est plutôt en tant qu'auditeur passif qu'il a opéré et que la situation a été un peu gênante. Kellerman, clairement là pour jouer les polémistes, a ainsi vertement critiqué Luka Doncic lors du dernier épisode, avant d'indiquer qu'il préférerait avoir Jaylen Brown dans son équipe plutôt que le Slovène. Tout en fustigeant son comportement sur le terrain.

"Luka Doncic aura une statue de lui en train de se plaindre aux arbitres. A chaque fois qu'il finit au sol, il se plaint aux arbitres. Même quand il marque le panier. Non, tu ne peux pas toujours avoir de faute avec et les arbitres ne manquent pas tous les coups de sifflet sur toi. [...] Rich, toi et moi on a vu le dernier match. Jaylen Brown est meilleur que Luka Doncic. C'est un meilleur joueur et si je devais démarrer une équipe, je le ferais avec Brown plutôt qu'avec Doncic".

Plutôt que de défendre Luka Doncic, Rich Paul a simplement commenté : "Jaylen Brown est un sacrément bon joueur".

Si Luka arrive à avoir sa statue, c'est qu'il aura marqué son passage aux Lakers avec un titre. Avoir été critiqué par des gens et pas défendu par d'autres ne devrait pas trop le déranger si c'est le cas.