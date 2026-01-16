Les Lakers traversent une zone de turbulences, et pas seulement à cause de leur défense. Après la grosse défaite à domicile contre Charlotte (135-117), un autre sujet évoqué dans notre CQFR est venu se greffer à la crise : les déclarations de Rich Paul, agent de LeBron James, qui a publiquement évoqué des pistes de trades… avec une franchise et un vestiaire déjà sous tension.

Une défaite humiliante

Sur le terrain, le constat est brutal. Malgré 39 points de Luka Doncic et 29 points de LeBron James, Los Angeles a pris l’eau, notamment défensivement. Les Hornets ont déroulé, portés par une adresse insolente.

« Franchement c’était presque humiliant », affirme Shaï dans le CQFR.

L’un des points les plus marquants, c’est l’absence de réaction : pas de run, pas de stops, pas de montée en intensité quand le match bascule.

« Fin de 3e quart-temps, c’est serré. Tu te dis : les Lakers sont à domicile, Luka, LeBron… ça va repartir. Et non, il n’y a pas cette capacité à faire des stops. Ils se font ouvrir », abonde Antoine.

Dans ce contexte, la proximité de la trade deadline ajoute une couche de nervosité. Et c’est là qu’intervient Rich Paul.

Quand l’agent de LeBron parle comme un fan

Rich Paul a lancé son podcast, et ses prises de parole font déjà du bruit. Le problème n’est pas qu’il ait une opinion, mais le rôle qu’il occupe. Dans l’épisode, il suggère notamment un échange : Austin Reaves contre Jaren Jackson Jr.

« C’est délicat à dire quand tu es l’agent de LeBron James, tu peux pas trop te permettre ça », note Antoine.

Paul tente de distinguer deux casquettes : l’agent et le « fan de basket ». Mais cette séparation ne convainc personne.

« Il dit : “il y a l’agent puis il y a le fan de basket.” Mais non mec, tu es la même personne là. Forcément, tout va être interprété. »

Et c’est précisément le cœur du problème : dans un environnement ultra-sensible comme celui des Lakers, chaque mot devient un message, volontaire ou non.

Rich Paul clarifie la polémique autour du trade d’Austin Reaves

Un message qui peut fragiliser Reaves… et le vestiaire

Le plus gênant, ce n’est pas tant le scénario de trade que l’effet domino. Dès que l’agent de LeBron évoque le nom d’Austin Reaves, l’interprétation est immédiate.

« Derrière, on est obligé de se dire : “ça veut dire que LeBron valide” », explique Shaï.

Or, même si LeBron se désolidarise publiquement, le mal est fait : le vestiaire entend, le front office entend, et le joueur visé entend aussi, à un moment où il revient de blessure et où l’équipe cherche déjà de la stabilité.

« Ça déstabilise inutilement les Lakers », poursuit Shaï qui assure en revanche que ça ne justifie pas du tout de se prendre une volée par les Hornets derrière.

Une logique sportive… pas forcément cohérente

Sur le fond, Jaren Jackson Jr. peut sembler correspondre à certains besoins des Lakers. Mais la discussion rappelle un élément majeur : l’horizon de la franchise n’est plus seulement « LeBron maintenant ». Le futur, c’est Luka Doncic.

« Le futur, c’est Luka Doncic. Et si dans un an tu n’as plus LeBron et que tu es juste avec Luka et Jaren Jackson Jr., tu vas aller chercher ton Austin Reaves sur le marché… mais avec quel atout maintenant ? »

Autrement dit : même si le trade fait rêver sur le papier, il peut coûter cher en flexibilité, et surtout envoyer le mauvais signal sur le projet à moyen terme.

Le timing, le contexte… et l’impression de bazar

Les Lakers sont déjà en crise sportive. Ajouter un bruit extérieur, venant d’un personnage aussi central, ne fait qu’alourdir l’atmosphère.

« Redick entend ça, Pelinka entend ça, Austin Reaves entend ça… qu’est-ce qu’ils doivent dire ? », s’interroge Shaï.

Nos chroniqueurs insistent aussi sur une idée : Rich Paul sait exactement ce qu’il fait. Un podcast se vend aussi avec des prises de position reprises, et l’exposition médiatique est maximale lorsqu’on est l’agent de LeBron.

« Il essaie de vendre son podcast. À chaque fois, il fait des takes un peu polémiques », explique Antoine.

Et maintenant ?

Les déclarations de Rich Paul ne sont évidemment pas la cause des problèmes des Lakers. Mais elles peuvent contribuer à une impression de désordre, au pire moment : une équipe fragile, une défense défaillante, une deadline qui approche… et un environnement où la moindre phrase devient une histoire.

La question n’est donc pas « a-t-il le droit de parler ? » Oui. La vraie question, c’est : est-ce productif pour les Lakers ? Et, à en croire nos journalistes, la réponse est plutôt claire.

