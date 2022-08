Un ancien champion des Lakers vend ses bagues pour l’Ukraine

Sportifs pros, facteurs, cuisiniers... tous sont remis au même niveau (enfin presque) en temps de guerre. Stanislav Medvedenko a beau avoir un certain statut en tant qu'ancien joueur NBA, il a lui aussi pris les armes pour défendre son pays, l'Ukraine, au moment de l'invasion russe. Sans expérience militaire, il s'est engagé dans l'armée pour défendre Kiev. Maintenant que l'offensive est concentrée à l'Est et au Sud du pays, il cherche d'autres manières d'aider ses compatriotes. Notamment en vendant ses bagues de champion NBA.

Former Los Angeles Lakers forward Slava Medvedenko’s two championship rings just sold for a combined $253,534 for charity. Medvedenko’s 2001 ring sold for $126,767 and his 2002 ring sold for $126,767 with 100% of the proceeds benefiting Ukraine relief efforts. pic.twitter.com/l6HrIEVne1 — Arash Markazi (@ArashMarkazi) August 6, 2022

Passé par les Los Angeles Lakers entre 2000 et 2007, sa seule franchise outre-Atlantique, le pivot de 2,08 mètres y a compilé autour de 5 points et 3 rebonds. Il a surtout officié comme back-up de Shaquille O'Neal lors des titres décrochés en 2001 et 2002. Deux trophées mis en enchères et qui ont donc rapporté plus de 250 000 dollars à Stanislav Medvedenko. Les fonds seront intégralement reversés à un organisme qui participe à l'aide de l'Ukraine.