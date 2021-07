Ces deux Lakers ne s’aiment pas et ont été fâchés toute l’année…

Les langues commencent à se délier à l'approche de la free agency chez les Los Angeles Lakers. On avait bien remarqué que l'ambiance n'était pas aussi bonne que l'année passée, mais il semblerait que des contentieux entre des joueurs aient un peu vérolé la saison des Californiens.

Selon Jordan Schultz d'ESPN, Dennis Schröder et Kyle Kuzma ont apparemment été brouillés et en froid tout au long de la saison. Leur relation se serait même détériorée davantage autour des playoffs, dont les Lakers ont été éliminés dès le 1er tour par les Phoenix Suns.

Russell Westbrook intéresse les Lakers, un trade à l'étude ?

Schröder est free agent cet été et Kuzma dispose d'un contrat facilement échangeable qui fait de lui un atout certain dans le cadre d'un trade. On peut supposer dans tous les cas que le meneur allemand et l'ailier américain n'auront plus à collaborer la saison prochaine. Il y aura du mouvement à L.A. - Rob Pelinka chercherait à tout prix un meneur d'élite (Russell Westbrook ou Chris Paul) - et conserver ces deux-là ne semble pas pertinent.

Les prétentions salariales de Dennis Schröder, qui tournait à 15.4 points et 5.8 passes de moyenne, ont jusqu'ici été jugées trop élevées par les Lakers. Kuzma est lui sous contrat jusqu'en 2023, avec une player option pour prolonger jusqu'en 2024. Il touchera chaque année 13 millions de dollars jusque-là.

