Mise en cause par un article d’ESPN, Jeanie Buss a tenu à défendre LeBron James et à nier toute frustration à son égard.

Jeanie Buss a tenu à répondre publiquement à un article d’ESPN évoquant une supposée frustration de sa part à l’égard de LeBron James. Mise en cause dans un contexte de tensions familiales autour de la gouvernance des Los Angeles Lakers, la dirigeante a fermement démenti ces informations, jugeant injuste que son joueur phare soit mêlé à ces débats internes.

« Complètement injuste envers lui »

Contactée par Sam Amick pour The Athletic, Jeanie Buss a réfuté les éléments avancés par ESPN, qui évoquaient des griefs privés liés à l’ego de LeBron James et à l’influence de son agence, Klutch Sports.

« Ce n’est vraiment pas juste, compte tenu de tout ce que LeBron a fait pour les Lakers, qu’il soit entraîné dans mes affaires familiales », a déclaré Buss.

« Dire que ce n’était pas apprécié n’est tout simplement pas vrai et c’est complètement injuste envers lui. »

Une prise de parole destinée à éteindre la polémique, alors que l’article d’ESPN avait suscité de nombreuses réactions dans la ligue.

Un article centré sur les tensions internes des Lakers

Le papier incriminé s’inscrivait dans un large portrait des dynamiques familiales chez les Buss, notamment au moment de la vente majoritaire de la franchise à Mark Walter pour un montant record estimé à 10 milliards de dollars.

L’enquête évoquait également des désaccords anciens entre Jeanie Buss et LeBron James, en particulier après l’échec du trade de Russell Westbrook ou encore autour de la perception du rôle de James au sein de l’organisation.

Autant d’éléments que Buss conteste aujourd’hui dans leur interprétation.

Une relation complexe mais un héritage reconnu

Si Jeanie Buss a rejeté toute idée de frustration personnelle envers LeBron James, plusieurs récits médiatiques ont, ces dernières années, décrit une relation parfois délicate entre la direction des Los Angeles Lakers, le joueur et son entourage.

The Athletic rappelle notamment qu’une réunion réunissant toutes les parties avait été organisée en 2022 afin d’apaiser certaines tensions. Le média évoque également les prises de position publiques répétées de LeBron James sur la situation sportive des Lakers, régulièrement perçues en interne comme une source de crispation.

Dans sa déclaration à Sam Amick, Jeanie Buss a toutefois tenu à dissocier ces éléments du rôle et de l’héritage du joueur, rappelant implicitement que son apport sportif, couronné par le titre NBA de 2020, ne pouvait être remis en cause par des débats de gouvernance ou de communication.