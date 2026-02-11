Les statistiques avancées sont sévères : lorsque Doncic, LeBron et Reaves partagent le parquet, les Lakers figurent parmi les pires équipes de la ligue.

Sur le papier, l’association de Luka Doncic, LeBron James et Austin Reaves devait propulser les Los Angeles Lakers vers les sommets. Mais les chiffres avancés racontent une toute autre histoire.

Selon Evan Sidery, lorsque les trois joueurs partagent le parquet cette saison, les Lakers affichent des statistiques parmi les plus faibles de la ligue.

L’équipe est la pire de la ligue (30e) en offensive rating avec 107,9 points inscrits pour 100 possessions, et 26e en defensive rating avec 117,5 points encaissés pour 100 possessions. Soit un net rating de -9,6, ce qui place les Lakers à la 28e place de la NBA.

Concrètement, Los Angeles est dominé de 9,6 points toutes les 100 possessions lorsque Doncic, James et Reaves sont alignés ensemble. Des chiffres qui contrastent fortement avec les attentes placées dans ce trio.

Un échantillon limité

Le contexte nuance toutefois ces données. L’échantillon reste limité, notamment en raison des blessures. Luka Doncic et LeBron James n’ont ainsi disputé que dix matches ensemble cette saison. Difficile de développer une alchimie dans ces conditions.

Par ailleurs, malgré ces stats avancées négatives, le bilan des Lakers lorsque les trois stars jouent est de 6 victoires pour 3 défaites.

Mardi, les trois joueurs étaient absents face aux San Antonio Spurs, une rencontre qui s’est soldée par une deuxième défaite consécutive pour Los Angeles. Les Lakers affichent actuellement un bilan de 32 victoires pour 21 défaites.

Reste désormais à voir si le trio parviendra à inverser ces tendances statistiques à mesure que le nombre de matches disputés ensemble augmentera.

Victor Wembanyama : « J’aurais pu aller chercher les 60 points »