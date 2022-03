Encore un triste record battu par les Lakers

Les joueurs des Los Angeles Lakers n’en ont décidément plus rien à foutre. Y compris LeBron James. Le King, qui s’est distingué avant-hier en ne revenant pas en défense lors de trois possessions consécutives, n’a pas pu empêcher son équipe de se tirer une balle dans le pied dès le coup d’envoi du match contre les Toronto Raptors lundi soir. Ce n'est pas pour enfoncer le quadruple MVP d'ailleurs, juste montrer que même lui ne peut rien faire – bon il n’en a plus la détermination non plus – pour sortir ce groupe de sa mauvaise passe actuelle.

Au bout de 12 minutes, les Californiens n’avaient marqué que… 12 points. Avec un 3 sur 25 aux tirs absolument dégueulasse. 12 points sur un premier quart-temps, c’est tout simplement un record de nullité pour la franchise.

Du coup, les joueurs de Frank Vogel se sont retrouvés à courir après le score dès l’entame de la partie. Il y avait 30-6 en faveur des Raptors après 10 minutes de jeu. Puis 33-12 à la fin du premier quart-temps. C’est à se demander si les Lakers sont vraiment venus pour jouer. Aucun sentiment d’urgence, aucune envie de sauver cette saison catastrophique.

« C’est comme si on s’enterrait à chaque début de match. Il faut que l’on soit plus solide dès le coup d’envoi pour construire une avance tôt dans la partie », constate Talen Horton-Tucker.

Et tout ça alors que leur neuvième place, qualificative pour le play-in, n’est même pas encore complètement assurée. En tout cas, le huitième rang est maintenant quasiment hors de portée, avec 7 victoires de retard sur les rivaux les Los Angeles Clippers (et 8 défaites au cours des 10 derniers matches). James se disait défavorable au play-in mais c’est maintenant uniquement comme ça que son équipe abyssale peut atteindre les playoffs cette saison. On dit merci qui ?

