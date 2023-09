LaMelo Ball, Baron Davis ne lui voit aucune limite !

Pourtant pas aidé par le contexte aux Charlotte Hornets, le meneur LaMelo Ball affiche un potentiel très intéressant. Nommé All-Star en 2022, le jeune talent, plombé par les problèmes physiques, n'a pas totalement confirmé sur la saison 2022-2023.

Pour autant, la franchise de la Caroline du Nord a logiquement décidé de lui confier les clés de l'équipe. Avec une prolongation XXL à 260 millions de dollars sur 5 ans cet été. Une décision logique par rapport au développement attendu du gamin de 22 ans.

Et justement, de son côté, Baron Davis voit très grand pour Ball !

"Il n'a pas de plafond. Enfin, nous ne savons pas quel est son plafond. Il possède une qualité, impossible à décrire, que seuls les grands joueurs ont. Il a ainsi la personnalité, la vision, le jeu, le cœur et sait se montrer efficace.

Puis il est très intelligent, a un QI émotionnel incroyable et fait presque 2m05. Je me tenais à côté de lui et je crois qu'il voit le basket comme un art. Pour ce garçon, le basket est comme un instrument de musique", a ainsi admiré Davis pour Hoopshype.

Le talent de LaMelo Ball ne fait aucun doute. Et il incarne quasiment tous les espoirs pour relancer les Hornets. Mais pour avoir une chance d'exprimer son talent, il va devoir éviter les blessures...

