Pour la première fois, le GM des Charlotte Hornets a pris le temps de justifier le récent départ de LaMelo Ball.

Cet été, les Charlotte Hornets ont décidé de dire stop avec LaMelo Ball. Le meneur de 24 ans a ainsi été envoyé aux Minnesota Timberwolves, avec Josh Green, contre Naz Reid, un choix au premier tour de la Draft NBA 2033, trois choix au second tour et trois swaps au premier tour.

Cette décision de la franchise de la Caroline du Nord a beaucoup fait parler. Malgré ses blessures, le jeune talent avait participé au renouveau de l'équipe sur la seconde partie de la saison 2025-2026. Et il se trouvait encore sous contrat jusqu'en 2029.

Mais les Hornets ont choisi de rapidement tourner la page. Pour mieux construire autour de Brandon Miller et Kon Knueppel. Une vision pleinement assumée par le GM Jeff Peterson.

"Ces décisions sont parfois difficiles à prendre. Mais quand on considère la saison dans son ensemble et tout ce que nous avons traversé, il est important de faire un bilan honnête de la situation en tant qu'équipe. Et c’est donc ce que j’ai dû faire à la fin de la saison.

J’ai simplement eu le sentiment que l’objectif n’était en aucun cas de se battre pour une place en Play-in. L’objectif n’est pas d’atteindre le Play-in, ni même les Playoffs, pour une seule année. (...) Il s’agissait simplement de prendre une décision objective et d’être honnête avec moi-même sur notre position réelle par rapport au reste de la ligue.

Je suis prêt à le dire tous les jours : LaMelo a été formidable lors de notre parcours de l’année dernière. Il a eu un impact considérable et je sais qu’il va très bien s’en sortir à Minnesota. Mais pour les Charlotte Hornets, j’ai simplement estimé que c’était le bon moment pour conclure un échange de cette ampleur.

Nous sommes en excellente position grâce au talent, à la profondeur de notre effectif et à notre flexibilité", a insisté Peterson face à la presse.

Même populaire et talentueux, LaMelo Ball n'était plus perçu par les Hornets comme la pierre angulaire de leur projet. Et avant une éventuelle chute de sa valeur, Charlotte a décidé de passer à l'action.

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