LaMelo Ball réagit enfin à son trade chez les Wolves

Invité du premier épisode du podcast de son père, LaMelo Ball a réagi pour la première fois à son transfert chez les Timberwolves.

LaMelo Ball est sorti du silence. Invité du tout premier épisode du The LaVar Ball Show, le nouveau podcast de son père, le meneur a évoqué pour la première fois son transfert aux Minnesota Timberwolves. Et malgré la surprise de quitter Charlotte, l'ancien All-Star s'est montré particulièrement enthousiaste à l'idée de débuter ce nouveau chapitre.

Réuni avec ses deux frères, Lonzo et LiAngelo, LaMelo a été interrogé par son père sur son arrivée à Minnesota. Une question simple, à laquelle il a répondu avec le sourire.

« Minnesota, baby. C'est un rêve, mec. Un rêve. »

LaVar Ball a alors poussé le rêve un peu plus loin en imaginant ses trois fils réunis sous le même maillot. Une perspective qui a fait réagir LaMelo.

« Alors là, ce ne serait plus un rêve, ce serait la réalité. »

Le sujet a ensuite dérivé sur la manière dont les trois frères pourraient cohabiter sur un parquet NBA. LaMelo estime que Lonzo conserverait naturellement le poste de meneur principal.

« Franchement, ce serait probablement lui le meneur. Aujourd'hui, le jeu est différent. On voit souvent deux créateurs sur le terrain. Ce serait un peu comme au lycée. J'aurais le ballon la plupart du temps, mais lui marquerait beaucoup de points. »

Le podcast a également été l'occasion de revenir sur le sacre des Knicks. LaMelo s'est dit heureux de voir New York mettre fin à plus d'un demi-siècle d'attente.

« Cette année était la leur. Je suis content que New York y soit arrivé. Je ne savais même pas qu'ils attendaient un titre depuis plus de cinquante ans. »

Interrogé sur le plus grand joueur de l'histoire des Knicks, il a même surpris en plaçant immédiatement Jalen Brunson au sommet.

« Je ne regarde pas assez de basket pour affirmer ça, mais je dirais Jalen Brunson. Il a gagné un titre avec cette taille-là, donc pour moi, c'est lui. »

Si le ton de l'émission est resté léger, ces premières déclarations donnent un aperçu de l'état d'esprit de LaMelo Ball. Loin d'afficher la moindre frustration après son départ de Charlotte, le meneur semble déjà pleinement tourné vers son nouveau défi dans le Minnesota, où il formera un duo particulièrement attendu avec Anthony Edwards.

LaMelo Ball aux Wolves, le plus grand défi de sa carrière