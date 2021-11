Les Hornets se crashent, LaMelo Ball se plaint

LaMelo Ball estime qu’il devrait passer un peu plus de temps sur le terrain après la quatrième défaite consécutive des Charlotte Hornets.

Les grands joueurs sont ceux qui s’illustrent dans les moments les plus tendus. LaMelo Ball le sait et il aimerait évidemment être sur le terrain pour briller lors des matches serrés. Du coup, le jeune meneur n’a pas apprécié d’avoir joué seulement 5 minutes dans le quatrième quart-temps contre les Los Angeles Clippers (défaite 106-120). Et il l’a fait savoir.

« J’ai l’impression que je devrais passer plus de temps sur le terrain dans le money time. Je suis revenu trop tard en jeu », estime le sophomore.

Une petite pique envers son coach, James Borrego, qui l’a relancé à 5 minutes du buzzer. Les Hornets menaient encore 102 à 95. La présence de LaMelo Ball ne les a pas empêchés de prendre un 22-0 et de perdre la partie.

C’est la quatrième défaite de suite pour Charlotte, qui avait bien débuté la saison. Ça créé sans doute de la frustration auprès du joueur. Il dispute environ 30 minutes par match, 4 de moins que Gordon Hayward et 5 de moins que Miles Bridges. Après tout, en tant que patron de l’équipe, ça doit le travailler.

