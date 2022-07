LaMelo Ball récupère enfin le numéro de ses rêves aux Hornets

Pour certains, le numéro sur le maillot n’est rien de plus qu’un chiffre. Pour d’autres, cela relève d’une importance capitale. LaMelo Ball fait partie de la deuxième catégorie. Il a milité pendant deux ans pour récupérer le numéro 1 aux Charlotte Hornets et a enfin réussi à l’obtenir.

Charlotte Hornets All-Star LaMelo Ball is officially changing his jersey number from No. 2 to No. 1 for next season, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/aR9GbWXqte

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 18, 2022