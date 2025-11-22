LaMelo Ball dément vouloir quitter les Hornets

C’est un peu la story rumeur de la semaine. LaMelo Ball voudrait quitter les Charlotte Hornets selon Yahoo! Sports. L’état actuel de la franchise, qui peine à sortir des profondeurs de la Conférence Est, et les 11 défaites en 15 matches aurait pousser le jeune homme à s’ouvrir à un départ vers une autre destination. Le meneur All-Star avait d’abord réagi sur les réseaux sociaux en postant un émoji clown mais il a aussi pris la parole publiquement pour s’exprimer sur le sujet.

« J’adore être ici. Je ne dis rien, j’essaye juste de gagner et c’est ce que je vais continuer. Ce n’est pas moi la source de cette rumeur. C’est juste une fausse information », assure l’intéressé.

LaMelo Ball est le meilleur joueur des Hornets et il compile encore plus de 20 point, 7 rebonds et 9 passes cette saison. Mais il est souvent blessé et particulièrement peu efficace. Néanmoins, la franchise ne souhaiterait pas non plus s’en séparer à en croire les communiqués officiels des dirigeants. On peut tout de même se demander combien de temps ils miseront sur lui si jamais il continue de se blesser.

Il a fêté ses 24 ans et en aura 25 en août prochain. Il est encore jeune mais son potentiel n’est pas démesuré non plus. L’organisation pourrait donc se poser des questions si l’équipe ne décolle pas plus, surtout suite au renfort de Kon Knueppel, un rookie qui fait sensation depuis le début de la saison.

Les Hornets doivent-ils trader LaMelo Ball pour franchir un cap ?