LaMelo Ball, le retour du show !

Le talent de LaMelo Ball n'a jamais été remis en doute. Depuis son arrivée en NBA en 2020 (#3 pick), le meneur des Charlotte Hornets a régulièrement démontré sa classe sur les parquets. Enfin, quand il se trouvait sur les parquets...

Car il s'agit du gros frein jusqu'à maintenant dans la carrière du joueur de 23 ans : il a été coupé, encore et encore, dans son élan par des blessures. Handicapé par des problèmes à la cheville, il a multiplié les passages à l'infirmerie.

Sur les deux dernières saisons, Ball a ainsi été limité à 58 matches. C'est bien évidemment trop peu pour véritablement faire décoller une carrière.

LaMelo Ball, un éclat de superstar

Et pourtant, son potentiel reste toujours aussi évident. Cette nuit, il a disputé son premier match NBA depuis le 26 janvier dernier. Et le natif de Chino Hills a éclaboussé la rencontre face aux Houston Rockets (110-105) de sa classe.

Il a mis le feu aux Texans avec 34 points, 11 passes décisives et 8 rebonds. A 10/20 aux tirs (à cause d'un très moyen 4/12 à trois points) et 10/10 sur la ligne. Surtout, Ball n'a pas joué pour seulement faire le show et accumuler des statistiques. Son impact étincelant a été XXL pour gagner !

Pourtant, la situation était compliquée pour les Hornets. Rapidement gêné par une blessure à la cuisse, Brandon Miller a seulement joué 11 minutes. Et les Rockets en ont profité pour creuser un écart de 18 points. Mais de son côté, Ball a refusé de lâcher.

Bouillant, il a été, avec Tre Mann, le grand artisan de la révolte de Charlotte. Sans jamais forcer, il a dicté son tempo. Avec des passes bien senties et des pénétrations tranchantes dans une défense texane éteinte.

"Il veut être quelqu'un qui gagne la confiance de ses coéquipiers et de ses entraîneurs, veut être un gagnant et veut avoir un impact sur la victoire. Je lui ai donc dit ce qui, à mon avis, allait nous aider à gagner. Et je pense que vous l'avez vu ce soir mettre cela en œuvre avec certains de ses efforts défensifs et ensuite son impact offensif sur ses passes et ses pénétrations. Je suis donc très content pour lui", a estimé son coach Charles Lee pour ESPN.

En leader, Ball voulait profiter de ce premier match pour envoyer un message : avec lui, les Hornets comptent bien jouer tous les coups à fond.

"Pour le premier match, il faut donner le ton. Nous devions donc obtenir cette première victoire", a-t-il insisté.

Et avec cette superbe prestation, LaMelo Ball a effectivement donné le ton.

La clé de la saison des Hornets

Pour autant, il est tout de même difficile de s'enflammer dans l'immédiat. Pourquoi ? Car on a l'habitude des coups de chaud de LaMelo Ball. Mais est-il vraiment capable d'entretenir cette flamme sur la durée ? Encore une fois, en se basant sur ses qualités, la réponse est oui.

Mais le même problème l'a toujours mis au frigo : les blessures. Absents des Playoffs depuis 8 ans, les Hornets croisent les doigts pour pouvoir compter sur lui cette saison. En forme, il peut effectivement faire basculer la saison de Charlotte à un autre niveau.

"Il est un peu notre moteur. Si LaMelo est en bonne santé, nous allons faire beaucoup de bonnes choses. Parce que je sais qu'il va continuer à grandir et qu'il va aider tous ceux qui l'entourent à s'améliorer", a résumé Lee.

En tout cas, après deux exercices délicats, Ball cherche surtout à prendre du plaisir. Une envie qui se ressent dans son jeu et semble même le bonifier. Toujours avec le sourire, il veut s'amuser en profitant de sa bonne forme physique.

"C'est une bénédiction de faire ce que l'on aime. Nous avons grandi en jouant au basket, alors pouvoir continuer à le faire pour gagner notre vie est un sentiment extraordinaire", a-t-il apprécié.

L'avantage ? A Charlotte, la pression n'est pas forte. Les attentes ne sont pas forcément élevées et le projet reste en construction. Par contre, il porte tout de même les espoirs de cette franchise. Car avec ou sans lui, les ambitions ne sont pas les mêmes.

Il représente l'étincelle pour embraser un effectif avec des talents et des joueurs confirmés : Miller, Mann, Miles Bridges, Cody Martin, Grant Williams, Seth Curry ou encore Vasilije Micic. Avec lui, les Hornets peuvent incarner l'une des belles surprises à l'Est. Même un outsider pour les Playoffs...

