Les résultats de la nuit en NBA, celle de Giannis Antetokounmpo

Pacers @ Pistons : 115-109

Nets @ Hawks : 116-120

Magic @ Heat : 116-97

Bucks @ 76ers : 124-109

Cavaliers @ Raptors : 136-106

Hornets @ Rockets : 110-105

Bulls @ Pelicans : 111-123

Grizzlies @ Jazz : 126-124

Suns @ Clippers : 116-113 (après OT)

Warriors @ Trail Blazers : 139-104

Giannis Antetokounmpo en impose déjà !

- Sans Joel Embiid et Paul George, ce premier choc de la saison entre les Philadelphia Sixers et les Milwaukee Bucks semblait déséquilibré... Et il l'a été ! Les Bucks se sont logiquement imposés face aux Sixers (124-109) dans le sillage d'un excellent Giannis Antetokounmpo : 25 points, 14 rebonds et 7 passes décisives.

Sur ce match, la franchise du Wisconsin a aussi pu compter sur Damian Lillard ! Entreprenant, le meneur a compilé 30 points, 9 rebonds et 6 passes décisives. Si son adresse n'a pas été exemplaire (9/19), il a eu une agressivité rare par rapport à l'an dernier.

Puis surtout, il a pesé dans les moments importants avec 26 de ses points sur les 2ème et 3ème quart-temps. Sur ces périodes, les Bucks se sont envolés avec les impacts également de Taurean Prince (16 points) et Bobby Portis (16 points).

Et les 76ers ? En l'absence des patrons, Tyrese Maxey a eu le feu vert de Nick Nurse pour se faire plaisir. Peut-être un peu trop... Malgré ses 25 points, il a beaucoup arrosé : 10/31. Maladroit à trois points, Guerschon Yabusele (10 points, 4 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions) a été impactant en sortie de banc.

Freaky in Philly. 25 PTS | 14 REB | 7 AST | 73% FG pic.twitter.com/l0irgACZFH — Milwaukee Bucks (@Bucks) October 24, 2024

- Et si LaMelo Ball explosait réellement sur cet exercice 2024-2025 ? Sans des petites blessures qui ont freiné sa progression, le meneur des Charlotte Hornets a le talent pour illuminer la NBA de sa classe. Comme lors de la victoire de son équipe face aux Houston Rockets (110-105) !

Excellent, Ball (34 points, 11 passes décisives et 8 rebonds) a sonné la révolte pour les siens, menés de 18 points par les Texans. Car la première période a été à l'avantage des Rockets, grâce au duo Jalen Green (28 points) - Alperen Sengun (25 points, 18 rebonds).

Mais après la pause, les Hornets, grâce à Ball et Tre Mann (24 points), ont réalisé une superbe remontée. Par contre, la soirée n'a pas été totalement positive pour Charlotte : Brandon Miller a été rapidement blessé à la cuisse. Et pour nous les Français, Tidjane Salaün, pourtant si intéressant en présaison, n'a pas joué...

Victoire pour les Hawks de Risacher, sérieuse blessure pour Murray

- En parlant des jeunes talents français, le #1 pick de la Draft NBA 2024, Zaccharie Risacher a débuté par une victoire ! Les Atlanta Hawks ont dominé les Brooklyn Nets (120-116). Utilisé en sortie de banc, le Tricolore, même maladroit (2/8 aux tirs), a eu un impact prometteur : 7 points.

Sans surprise, les Hawks ont pu compter sur Trae Young (30 points, 12 passes décisives) pour faire la différence. Mais pour Atlanta, le facteur X de cette partie s'est nommé Onyeka Okongwu ! En sortie de banc, l'intérieur a réalisé un chantier XXL : 28 points (à 11/12) et 8 rebonds.

Une superbe copie nécessaire pour résister au show Cam Thomas (36 points). Comme pressenti, l'arrière a les mains libres à Brooklyn et n'hésite pas à prendre ses responsabilités (14/27). A ses côtés, il faut souligner le match de Ben Simmons : 6 points, 8 passes décisives, 5 rebonds, mais aussi 6 ballons perdus en 24 minutes.

- Dans ce match, Nic Claxton a aussi démontré ses talents de catcheur : un coup de la corde à linge sur Dyson Daniels. Avec une flagrante de niveau 2 comme récompense...

Nets-Hawks get chippy after hard flagrant 2 call 😳 Nic Claxton was ejected pic.twitter.com/TYUhH5DjSP — Bleacher Report (@BleacherReport) October 24, 2024

- Les New Orleans Pelicans ont bien débuté cette saison en s'imposant face aux Chicago Bulls (123-111). Et pourtant, cette soirée risque de laisser des traces pour les Pels... Sans Zion Williamson, malade, Brandon Ingram (33 points) a pris ses responsabilités.

Epaulé par CJ McCollum (23 points), l'ailier a fait des différences importantes. Et quid de Dejounte Murray ? Même imprécis (4/15), il a pesé avec 14 points, 10 passes décisives et 8 rebonds. Mais en fin de partie, l'ex-joueur des San Antonio Spurs a été victime d'une fracture de la main sur une mauvaise chute ! Et il va donc connaître une longue indisponibilité...

Chez les Bulls, le duo Zach LaVine (27 points) - Nikola Vucevic (21 points, 11 rebonds) s'est bien comporté. Mais le banc de Chicago a eu du mal à tenir la distance. A noter le premier match NBA de Lonzo Ball depuis janvier 2022 : 5 points et 4 passes décisives en 14 minutes.

Likely the play where Dejounte injured his left hand. He didn't want to be helped up by that hand pic.twitter.com/P8OYQGcERx — Pelicans Film Room (@PelsFilmRoom) October 24, 2024

Les Warriors déroulent, les Suns gâchent la première des Clippers

- Après une belle présaison, les Golden State Warriors ont confirmé en surclassant les Portland Trail Blazers (139-104). Suivant un Stephen Curry presque en triple-double (17 points, 10 passes décisives, 9 rebonds) malgré une adresse très moyenne (4/10), les Dubs ont récité un super basket collectif.

En comptant Curry, sept joueurs ont dépassé la barre des 10 points, avec notamment les bonnes performances d'Andrew Wiggins (20 points), Buddy Hield (22 points) ou encore Moses Moody (15 points). Bien évidemment, les Californiens ont été aidés par la faiblesse des Blazers.

Scoot Henderson (22 points) a bien tenté de sonner la révolte en sortie de banc, mais a été peu adroit (7/18). Et les leaders attendus de l'équipe, Anfernee Simons (15 points à 5/12) et Jerami Grant (16 points à 6/18) ont aussi eu du mal à régler la mire.

- Pour les grands débuts à l'Intuit Dome, les Los Angeles Clippers, même sans Kawhi Leonard, rêvaient d'une victoire. Ils ont eu un match passionnant, avec un dénouement en prolongation, mais avec une défaite face aux Phoenix Suns (113-116) !

Pourtant, James Harden a pris ses responsabilités : 29 points, 12 rebonds et 8 passes décisives à 10/28 aux tirs. Pour l'épauler, Ivica Zubac (21 points, 9 rebonds) a été aussi exemplaire. Alors que Norman Powell (17 points) a beaucoup arrosé (5/16).

Malheureusement, la copie du barbu est entachée : il a manqué un lancer-franc décisif qui aurait pu envoyer son équipe dans une seconde prolongation. Mais en réalité, les Clippers pensaient gagner ce match dans le 4ème quart-temps. Ils ont compté 9 points d'avance (99-90) à moins de 4 minutes de la fin... avant d'encaisser un 0-11 !

Pour réaliser cette remontée, Phoenix a bien évidemment pu se reposer sur Kevin Durant (25 points), mais aussi Bradley Beal (24 points). De son côté, Devin Booker (15 points) a été moins inspiré. Mais avant de sortir pour 6 fautes, il a tout de même marqué 4 points très importants dans le run des Suns pour arracher la prolongation.

Et lors de l'OT, Beal et Jusuf Nurkic (11 points, 9 rebonds) ont été en mesure de faire la différence.

KD AGAIN. 1-LEGGED FADING AWAY FOR THE TIE 😲 Heading to OT on ESPN in the first game at the Intuit Dome 🍿🍿 #KiaTipOff24 pic.twitter.com/4Pljn13GD8 — NBA (@NBA) October 24, 2024

Le derby pour le Magic, retour gagnant pour Morant

- Dans un derby floridien entre deux équipes ambitieuses, l'Orlando Magic a envoyé un message fort : une leçon au Miami Heat (116-97). Décidé à être considéré comme une superstar, Paolo Banchero a annoncé la couleur avec 33 points et 11 rebonds.

A ses côtés, Franz Wagner (23 points) a tenu son rang, alors que Gary Harris (18 points) a fait du bien en sortie de banc. Et le Heat ? Après une première période intéressante, Miami a totalement coulé après la pause en encaissant un 0-16 !

Surtout, les leaders se sont totalement loupés : Jimmy Butler (3 points à 1/8) et Bam Adebayo (9 points à 1/5). Terry Rozier (19 points), en arrosant (5/15), a fait de son mieux pour limiter les dégâts...

- Pour son retour à la compétition, Ja Morant a gagné avec les Memphis Grizzlies face au Utah Jazz (126-124). Auteur de 22 points et 10 passes décisives, le meneur a formé un bon trio avec Santi Aldama (27 points) et Desmond Bane (24 points).

Comme à son habitude, Lauri Markkanen (35 points, 9 rebonds) a porté le Jazz. En étant plutôt bien secondé par Jordan Clarkson (17 points), Collin Sexton (16 points) ou encore Walker Kessler (16 points).

Et dans une fin de match accrochée, Bane et Aldama ont été vraiment solides pour résister au Finlandais.

Ja TOUGH BUCKET to ice game vs. Jazz 🥶😤 pic.twitter.com/xJMEp8VCH5 — Bleacher Report (@BleacherReport) October 24, 2024

Bons débuts des Cavaliers et des Pacers

- Sur le parquet des Toronto Raptors, les Cleveland Cavaliers ont survolé les débats (136-106). Dès le premier quart-temps, la franchise de l'Ohio a creusé l'écart, avant de définitivement s'envoler au score. Evan Mobley (25 points, 9 rebonds) a été tout simplement excellent.

Alors que Donovan Mitchell (21 points) a parfaitement tenu son rang. En sortie de banc, Caris LeVert (19 points) et Ty Jerome (14 points) ont également puni les errements des Canadiens. Chez les Raptors, ce match a tourné au fiasco...

Scottie Barnes (9 points à 3/14) s'est totalement loupé. Chris Boucher (18 points) et Gradey Dick (16 points) se sont contentés d'éviter une déconvenue plus importante.

- Enfin, les Indiana Pacers l'ont emporté sur le parquet des Detroit Pistons (115-109). Un succès qui a mis du temps à se dessiner pour les Pacers... Car pendant la majorité du match, les Pistons ont fait la course en tête.

Sans surprise, Cade Cunningham (28 points, 8 passes décisives) a donné le ton pour porter les siens. Et le 5 majeur de Detroit a plutôt bien répondu avec notamment Jaden Ivey (17 points) ou encore Jalen Duren (13 points, 13 rebonds).

Mais dans le dernier quart-temps, Indiana a su accélérer. Si Tyrese Haliburton (15 points) a été peu précis (6/18), Miles Turner (20 points) et Pascal Siakam (19 points) se sont mis en action. Tout comme Bennedict Mathurin (19 points) et TJ McConnell (14 points) en sortie de banc. Dans le money-time, le duo Mathurin-Siakam a même été dévastateur !

- Pour finir sur un ton léger, c'est le début de la saison, les Pistons avaient oublié que le basket se jouait à 5 contre 5 en NBA. Du coup, à l'approche du money-time, ils étaient 6 sur le parquet...

Pistons got a tech for having SIX players on the court 😅 pic.twitter.com/cTXPSiYEJ5 — Bleacher Report (@BleacherReport) October 24, 2024

