LaMelo Ball sanctionné mais pas suspendu

LaMelo Ball va devoir mettre la main au portefeuille mais les Charlotte Hornets peuvent souffler. Ils ne seront pas privés de leur meneur All-Star pour le match crucial contre le Orlando Magic. Rencontre qui, en cas de victoire, leur ouvrirait les portes des playoffs pour la première fois depuis 2016. Le joueur de 24 ans s’est vu infliger une amende de 35 000 dollars mais il aurait très bien pu écoper d’une suspension après avoir été à l’origine de la blessure de Bam Adebayo lors du choc contre le Miami Heat en ouverture du play-in mardi dernier.

Au sol après avoir été contré, Ball a attrapé la jambe d’Adebayo alors que ce dernier était en l’air et il l’a crocheté, entraînant le déséquilibre et la chute du pivot floridien. Tombé sur le dos, il s’est blessé et n’est jamais revenu en jeu. Les deux équipes étaient alors au coude-à-coude au début du deuxième quart-temps et on peut légitimement se demander si Miami aurait gagné la partie avec son meilleur joueur encore sur le terrain. Charlotte l’a finalement emporté en prolongation d’un petit point (127-126), notamment sur un layup décisif de Ball à 4 secondes du buzzer.

« Je n’ai pas vu l’action sur le coup mais je ne trouve pas ça drôle. C’est un geste stupide et dangereux », notait Erik Spoelstra, furieux après l’élimination de son équipe. « Il devrait être pénalisé pour ça. Ces gestes ne devraient pas avoir leur place sur un terrain. » LaMelo Ball, sans doute gêné après avoir réalisé sa bêtise, s’était excusé à l’issue de la rencontre. Les arbitres n’avaient rien sifflé sur le moment et ils n’ont pas pu revoir l’action étant donné que le jeu a continué avec notamment un layup de Pelle Larsson d’un côté et un dunk de Ball avant que le Heat demande un temps mort étant donné que Bam Adebayo ne s’était toujours pas relevé.

En plus de ses 35 000 dollars d’amende, LaMelo est aussi condamné à verser 25 000 dollars supplémentaires dans les caisses de la NBA après avoir été injurieux à la télévision nationale. Il n’y a donc que 10 000 dollars d’écart entre un gros mot et une action qui nuit à la santé d’un athlète.

LaMelo Ball s’excuse après son geste dangereux