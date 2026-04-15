LaMelo Ball s’excuse après son geste dangereux

LaMelo Ball a présenté ses excuses après son geste controversé ayant blessé Bam Adebayo en plein play-in.

Le match de play-in entre le Miami Heat et les Charlotte Hornets a basculé sur une séquence très controversée impliquant LaMelo Ball et Bam Adebayo.

Sur une action confuse, le meneur des Hornets a agrippé la jambe gauche d’Adebayo, provoquant une chute violente de l’intérieur du Heat. Resté au sol, visiblement touché au bas du dos, Bam Adebayo a dû quitter la rencontre et n’est pas revenu.

Des excuses rapides après la rencontre

Après le match, LaMelo Ball a pris la parole pour s’expliquer et présenter ses excuses.

« Je m’excuse pour cette action. J’ai pris un coup à la tête, je ne savais pas vraiment où j’étais, mais je vais prendre de ses nouvelles et voir s’il va bien », a déclaré le joueur de Charlotte.

Interrogé sur le caractère intentionnel ou non du geste, Ball a maintenu sa version.

« Je n’ai même pas revu l’action. Comme je l’ai dit, j’ai pris un coup à la tête, je ne savais même pas où j’étais, j’essayais juste de jouer », a-t-il ajouté.

Une réaction très critique en face

Du côté du Miami Heat, la réaction ne s’est pas fait attendre.

Erik Spoelstra a vivement critiqué le geste de LaMelo Ball, estimant qu’il s’agissait d’une action dangereuse.

« Je n’ai pas tout vu, mais ce n’est ni malin ni drôle. C’est une action stupide et dangereuse. Il devrait être sanctionné pour ça », a réagi le coach du Heat.

Un incident qui fait parler

La séquence, intervenue très tôt dans le match, a rapidement enflammé les débats, notamment autour de l’absence d’expulsion de LaMelo Ball.

Charlotte s’est finalement imposé d’un point (127-126). Avec un si faible écart, on peut évidemment penser que la blessure d’Adebayo a joué un rôle…