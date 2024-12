Larry Bird, qui fête ses 68 ans ce weekend, est célèbre pour son génie, mais aussi pour ses punchlines et son trashtalk posé mais mythique. De passage dans le podcast "Knuckleheads", Jamal Mashburn a raconté un épisode assez fabuleux qui concerne "Larry Legend". Il faut remonter à l'époque de la Dream Team, en 1992. Mashburn faisait partie de la fameuse Select Team qui a battu l'équipe la plus mythique de l'histoire du basket, avec des jeunes talents américains comme Chris Webber, Penny Hardaway, Grant Hill, Rodney Rogers, Allan Houston et bien d'autres.

Les légendes du game rassemblées par Chuck Daly avaient étaient bousculées lors du scrimmage et Mashburn affirme que le match a été stoppé par le staff de Team USA à 72-66 et que le score a été effacé juste avant l'arrivée de la presse.

Dream Team : le récit de la seule et unique défaite de l'équipe culte

"Après ça, on est rentrés à l'hôtel. Rodney Rogers a vu un petit groupe où il y avait Magic Johnson, Larry Bird et d'autres. Tout le monde s'envoyait des vacheries. Et là, Rodney dit : 'Hey Larry, tu n'as plus rentré un jump shot depuis 1984'.

Magic a entendu ça. Nous on ne s'est pas attardés là-dessus. Le lendemain, j'ai compris que ces gars-là étaient d'une race particulière.

Magic a donné la balle à Larry Bird 8 ou 9 fois de suite, et il s'est mis sur Rodney Rogers. A chaque fois, avant de placer un move, il lui annonçait exactement ce qu'il allait faire.

Un dribble, pull up, sur la gauche, avec la planche. Panier. Un dribble, sur la droite, spin move, tir. Panier. Il a marqué 8 ou 9 fois de suite, a quitté le terrain pour aller s'allonger parce qu'il ne pouvait pas rester assis à cause de ses problèmes de dos, et lui a dit : 'Hey le jeune, on se croirait en 1984 hein ?'.

Ils nous ont botté le cul tout le reste de la semaine".