Larry Nance Jr tacle le Magic

La plupart des propriétaires des franchises NBA sont immensément riches – logique, nous direz-vous – et soutiennent les idées de la droite, voire l’extrême droite américaine. En revanche, ils se sont jusqu’à présent abstenus de soutenir la campagne d’un homme politique en le faisant sous l’étiquette de leur équipe. Enfin ça, c’était jusqu’à cette semaine, quand le Orlando Magic, qui appartient à la famille Devos, a versé 50 000 dollars à Ron DeSantis, l’un des plus grands partisans de Donald Trump. Une donation qui interpelle Larry Nance Jr, le joueur des New Orleans Pelicans.

So the @OrlandoMagic who have a majority black roster, a black head coach, and a black GM decided it was a good idea to support a man that claims that slavery had personal benefits for the enslaved? https://t.co/LI3FAXbMxb

— Larry Nance (@Larrydn22) August 2, 2023