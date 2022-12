Late Session : Ode à Damian Lillard, le leader qu’on rêve de suivre

Si vous avez manqué le live de la Late Session sur Twitch avec Antoine Pimmel (sans sa barbe) et Shaï Mamou mardi soir, pas de panique. Le replay de l'émission est disponible ci-dessous. Si on a d'abord parlé des Nets et de leur forme exceptionnelle, on a passé la majeure partie de la soirée à se pencher sur le cas fascinant de Damian Lillard, à la fois pleinement dans son époque par son style de jeu, et totalement en décalage dans son approche, sa mentalité et son leadership.

On s'est aussi demandé jusqu'où pourraient aller les Blazers sur les années qu'il reste à Dame avant de raccrocher. Pour revoir tout ça, c'est juste en dessous !



Damian Lillard est toujours le leader le plus altruiste et intéressant de la NBA