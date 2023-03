Late Session : une spéciale Stephen Curry ce soir !

Habitués de la Late Session ou non, fans de Stephen Curry ou non, venez nous rejoindre ce soir sur Twitch à 23h pour parler de la superstar des Warriors.

Comme chaque mardi, on vous attend sur notre chaîne Twitch pour la Late Session à partir de 23 heures. On sort un peu de l'actu cette semaine, puisque Benjamin Moubèche, Shaï Mamou et Antoine Pimmel vous proposent une émission spéciale Stephen Curry, à l'occasion des 35 ans du meneur des Golden State Warriors.

On reviendra sur nos meilleurs souvenirs autour du "Baby-Faced Assassin" (vous pourrez nous donner les vôtres dans les commentaires), on évoquera sa place dans l'histoire, mais aussi ce qui l'attend pour le dernier volet de son immense carrière.

Pour nous rejoindre, ça se passera ICI.

En attendant, vous pouvez visionner ou écouter notre podcast de la semaine, consacré à Joel Embiid et aux Sixers.