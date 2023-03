Lauri Markkanen représente l'une des très bonnes surprises de la saison. Dans le projet du Utah Jazz, le Finlandais a pris une nouvelle dimension. Au point même de disputer, pour la première fois de sa carrière, le All-Star Game.

Avec des statistiques qui ont explosé, l'intérieur s'impose comme l'un des sérieux candidats pour le trophée de MIP. Au point de l'emporter ? Peut-être, même si Jalen Brunson représente un vrai rival. En attendant, de son côté, le talent de 25 ans refuse de se focaliser sur cette récompense individuelle.

"C'est une motivation supplémentaire, mais je n'y pense pas vraiment. J'ai déjà parlé de mes responsabilités et j'apprécie ce défi. Si nous continuons à gagner des matches et que je continue d'apporter, j'espère que ça pourra me permettre d'atteindre mes objectifs individuels, mais nous verrons bien.

J'essaie juste d'accumuler les victoires et de continuer à avancer. Après, il est évident que ce serait un trophée sympa à avoir à la maison. Mais ce n'est pas l'objectif principal pour l'instant", a insisté Lauri Markkanen face à la presse.