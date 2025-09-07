Lauri Markkanen, l’une des plus grandes victoires de sa carrière

Lors des 8es de finale de l'Eurobasket 2025, Lauri Markkanen a été l'un des grands artisans de l'exploit de la Finlande contre la Serbie.

A l'occasion des 8es de finale de l'Eurobasket 2025, la Finlande de Lauri Markkanen a signé un exploit retentissant en éliminant la Serbie (92-86). Malgré le forfait de Bogdan Bogdanovic au cours de ce tournoi, les Serbes restaient considérés comme de sérieux prétendants à la victoire finale.

Et le succès des Finlandais représente donc une grande surprise. Pour réaliser cette superbe performance, ils ont pu compter sur un grand Markkanen : 29 points, 8 rebonds, 4 passes décisives et 3 passes décisives.

A 28 ans, l'intérieur du Utah Jazz, qui n'a pas encore connu les Playoffs en NBA, a ainsi vécu l'une des plus grandes victoires de sa carrière.

"Incroyable. Superbe performance de l'équipe. Nous avions besoin de chacun d'entre eux ce soir : tous les spectateurs, le staff, les joueurs. Tout le mérite revient à l'équipe. Ce n'est pas encore terminé, mais nous allons profiter de ce moment.

Il est évident que nous venons de battre une équipe formidable, et maintenant nous allons de l'avant. La plus grande victoire de ma carrière ? Ce match est tout en haut de ma liste. C'est un immense honneur de pouvoir porter le maillot de la Finlande chaque fois que nous entrons sur le terrain.

Nous avons déjà atteint les quarts de finale une fois, et c'est vraiment un immense honneur. Comme je l'ai dit, il y avait une sacrée équipe en face. Et notre équipe a réalisé une grande performance", a commenté Lauri Markkanen face à la presse.

Après ce magnifique succès, la Finlande de Lauri Markkanen attend désormais de connaître son adversaire en quarts. La France ou la Géorgie.

Eurobasket J10 : Séisme, la Finlande sort la Serbie !