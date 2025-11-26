Dans le dernier CQFR de BasketSession, nos chroniqueurs ont longuement répondu à une question d’auditeur sur les stars NBA susceptibles d’être transférées en cours de saison. Parmi tous les scénarios envisagés - Giannis Antetokounmpo, LaMelo Ball, Ja Morant, Zion Williamson… - un dossier est apparu comme le plus crédible : celui de Lauri Markkanen et du Jazz.

Pour Antoine et Théo, si Utah veut vraiment avancer, c’est maintenant que la franchise doit envisager sérieusement un trade de son All-Star finlandais.

Lauri Markkanen a fait dérailler la timeline du Jazz

Quand le Jazz récupère Lauri Markkanen, l’idée initiale est de lancer une reconstruction classique après l’ère Donovan Mitchell - Rudy Gobert. Sauf que le Finlandais explose au-delà de toutes les attentes et s’impose comme un franchise player.

« Personne ne s’attendait à ce que Markkanen soit à ce niveau-là quand le Jazz l’a récupéré, pas même Utah », rappelle Théo. Résultat : le plan de tanking se retrouve brouillé. Trop fort pour plonger tout en bas du classement, pas assez entouré pour viser vraiment les sommets, le Jazz s’installe dans ce no man’s land qui fait peur à toutes les franchises.

Markkanen, lui, arrive pleinement dans son prime. À 28 ans, il n’a encore jamais disputé le moindre match de playoffs, comme nos chroniqueurs l’ont souligné en allant vérifier ses lignes de stats. Pour un joueur de ce calibre, ces saisons-là sont censées compter double.

Une fenêtre qui ne colle plus avec celle d’Utah

Pendant que Markkanen enchaîne les grosses performances, le front office d’Utah accumule les jeunes talents. Keyonte George montre des choses très intéressantes, Ace Bailey justifie déjà son statut de gros prospect, et le Jazz continue de collectionner des picks.

Le problème, c’est l’alignement des fenêtres. Le Jazz est un peu coincé : Markkanen est dans son prime, mais la vraie timeline, c’est celle de George et d’Ace Bailey. Tant que le Finlandais est là et fait gagner des matchs, Utah risque de se retrouver “trop bon pour tanker, pas assez bon pour peser”.

Les journalistes rappellent d’ailleurs que, la saison dernière, malgré un bilan modeste, le Jazz n’a pas obtenu un choix de draft dans le top 3. La loterie ne garantit rien, mais pour maximiser leurs chances de tomber sur une future superstar, les dirigeants doivent sans doute accepter de replonger franchement.

Un profil qui va déclencher une guerre d’enchères

Si Utah décidait de le mettre sur le marché, Lauri Markkanen serait l’un des joueurs les plus convoités disponibles. Grand, mobile, capable de shooter, de scorer au-dessus des 20 points de moyenne tout en restant discipliné tactiquement : son profil colle à merveille avec la NBA moderne.

Théo rappelle qu’ils évoquaient déjà en début de semaine dans un CQFR précédent la possibilité de le voir à Detroit pour faire passer un cap aux Pistons. D’autres contenders, à l’Est comme à l’Ouest, pourraient logiquement se positionner avec des offres très agressives (picks, jeunes, contrats expirants). « Golden State s’intéresse à Markkanen depuis un moment. En fait, il peut fit dans tellement d’équipes », rappelle Antoine.

Un deal gagnant-gagnant à saisir maintenant

Pour le Jazz, un trade réussi de Markkanen, c’est l’opportunité de clarifier enfin la trajectoire : assumer une reconstruction centrée sur George, Bailey et les futurs choix de draft, plutôt que de rester coincé au milieu du tableau. Pour le joueur, c’est possiblement la chance de découvrir enfin les playoffs et de tester son talent dans le contexte qui compte le plus.

« C’est maintenant que ça se joue, ces saisons, pour Markkanen et sa carrière », insiste Théo. Et c’est précisément pour cela que nos journalistes estiment que le moment est idéal pour que les chemins de Lauri Markkanen et du Jazz se séparent, sans fracas, mais avec lucidité.

