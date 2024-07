Lauri Markkanen, prochaine star échangée : 3 équipes « importantes » sur le dossier

Danny Ainge ne l’avouera peut-être pas mais ses plans sont sans doute partis en fumée au moment où Lauri Markkanen est devenu un All-Star au Utah Jazz. Fraîchement débarqué à la tête de la franchise, le dirigeant s’est d’abord mis en tête de tout casser en transférant coup sur coup Rudy Gobert et Donovan Mitchell contre des tours de draft en pagaille et des jeunes joueurs. Tout ça juste avant l’arrivée en NBA de Victor Wembanyama. Il ne fait aucun doute que le front office espérait alors se mêler à la lutte pour le jackpot, à savoir le privilège de drafter le phénomène français.

Sauf que Markkanen faisait partie des joueurs envoyés à Salt Lake City en échange de Mitchell. Prometteur à ses débuts aux Chicago Bulls, le Finlandais a repris sa marche en avant après avoir enfilé la tunique du Jazz. Il a compilé plus de 24 points et 8 rebonds de moyenne sur les deux saisons suivantes et son équipe a remporté 37 et 31 matches.

Impossible de drafter dans le top-3 dans ces conditions, sauf énorme coup de chance au tirage. L’ironie, c’est que le club n’était pas non plus assez fort pour décrocher le play-in et encore moins les playoffs. La place du con. Celle qui ne va pas du tout à Ainge, compétiteur acharné qui est l’architecte des Boston Celtics sacrés en juin dernier.

Alors que Cooper Flagg s’apprête à débarquer en NBA, hors de question de se faire avoir une nouvelle fois. Le jeune Américain est présenté comme un autre prospect générationnel et il est fort possible que le Jazz fasse tout pour aller le chercher. Mais pour ça, il va falloir être mauvais. Et pour être mauvais, il faut se séparer de Lauri Markkanen.

Les GM rivaux s’attendent donc à un trade de l’intérieur de 27 ans. Trois équipes seraient particulièrement intéressées, et pas n’importe lesquelles : les Golden State Warriors, les San Antonio Spurs et le Oklahoma City Thunder. Les deux dernières nommées ont pour elles l’avantage de disposer de nombreux tours de draft à sacrifier. Les leurs mais aussi ceux d’autres équipes.

Le hic, c’est que Markkanen sera free agent à l’issue de la saison. Son contrat est très facile à échanger – 18 millions annuels – mais l’incertitude sur l’avenir peut pousser certains dirigeants à rester frileux dans leur offre. Ils ne voudront évidemment pas sacrifier de nombreux assets sans être sûr que le joueur va rester ensuite. Utah a encore des cartes en main. Le Jazz peut prolonger son meilleur joueur pour le transférer ensuite, potentiellement pour un package plus élevé.

Que ce soit à San Antonio avec Wembanyama, aux Warriors avec Stephen Curry ou au Thunder avec le jeune noyau dur en place, toutes ces pistes ont du sens pour Lauri Markkanen.