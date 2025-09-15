Avec Schröder, Doncic, Wagner, Giannis et Şengün, le All-Star Five de l’EuroBasket 2025 ressemble à une superteam NBA. Défense, attaque, polyvalence : ce cinq pourrait-il réellement viser un titre en NBA ?

Le cinq choisi par la FIBA après l’EuroBasket 2025 est sans doute l’un des plus impressionnants jamais constitués dans l’histoire du tournoi. En plus d’avoir marqué la compétition, ces joueurs occupent déjà un rôle majeur dans leurs franchises NBA respectives. Dennis Schröder, MVP du tournoi, a une nouvelle fois prouvé qu’il savait élever son niveau en sélection, enchaînant les gros matchs et les séquences clutch, notamment en finale contre la Turquie.

Luka Doncic a encore confirmé son statut de superstar mondiale, capable de tout faire sur un terrain : scorer, distribuer, contrôler le tempo. Franz Wagner s’est affirmé comme un joueur de premier plan, aussi fiable en attaque qu’en défense, véritable couteau suisse de l’Allemagne. Giannis Antetokounmpo, fidèle à sa réputation, a dominé par son énergie, sa puissance et son impact des deux côtés du parquet. Enfin, Alperen Şengün, le pivot turc, a été une révélation totale : omniprésent sous le cercle, brillant dans le jeu de passes, il a montré qu’il pouvait être une pièce maîtresse au plus haut niveau.

Un potentiel offensif flippant voire unique en NBA ?

En voyant une telle brochette de stars, je me suis posé la question : un tel cinq pourrait-il rivaliser avec les meilleures équipes NBA ? Sur le papier, difficile d’imaginer une équipe plus complète. Schröder apporte la vitesse, la défense sur les extérieurs et le sang-froid en fin de match. Doncic, déjà considéré comme l’un des meilleurs créateurs de la ligue, pourrait orchestrer l’attaque. Wagner, capable de défendre plusieurs postes et de sanctionner en attaque, apporterait l’équilibre. Giannis, double MVP et champion NBA, serait l’âme et le moteur physique. Şengün, enfin, offrirait un vrai point d’ancrage intérieur et une vision de jeu rare pour un pivot.

Défensivement, cette équipe aurait tout pour exceller. Avec Wagner et Giannis capables de switcher sur presque toutes les positions, un pivot aussi actif que Şengün, et Schröder prêt à mettre la pression sur le porteur de balle, il serait difficile de trouver une faille. Leur taille, leur mobilité et leur intensité leur permettraient d’étouffer n’importe quelle attaque.

En attaque, le potentiel est tout aussi terrifiant (voir plus). Doncic serait le chef d’orchestre, Giannis la force de frappe en transition, Wagner l’élément de liant, Schröder une option secondaire fiable et Şengün un relais intérieur créatif, solide et fiable. La variété de profils permettrait de diversifier les menaces et de ne pas dépendre d’un seul joueur pour scorer.

Évidemment, tout n’est pas si simple. Les cinq sont habitués à être au centre du jeu dans leurs équipes respectives, et il faudrait accepter des rôles moins dominants pour que l’alchimie fonctionne. La question du spacing pourrait aussi se poser : Giannis et Şengün ne sont pas des snipers extérieurs, et même si Doncic et Wagner sont fiables derrière l’arc, il faudrait que Schröder maintienne une adresse constante pour éviter que la défense adverse ne ferme la raquette. L’ajustement tactique serait donc primordial.

Un mot particulier sur Dennis Schröder : son cas illustre parfaitement la différence entre le joueur de club et le joueur de sélection. En NBA, il reste un meneur solide, capable d’apporter de la vitesse et de l’énergie en sortie de banc, mais sans jamais s’imposer comme une star incontournable. En revanche, sous le maillot allemand, il se transcende depuis plusieurs années. MVP du Mondial 2023, encore élu meilleur joueur de l’EuroBasket 2025, il incarne le leadership, prend les responsabilités dans le money-time et se montre d’une constance remarquable. Ce contraste souligne combien le cadre, la confiance et le rôle attribué peuvent transformer l’impact d’un joueur.

La dure réalité économique fait redescendre sur terre

Un autre élément qui rend ce scénario hypothétique tient à la réalité financière de la NBA. Réunir Doncic, Giannis, Schröder, Wagner et Şengün dans une seule franchise ferait exploser la masse salariale. Giannis et Dončić sont déjà sur des contrats supermax, Franz Wagner vient de signer une prolongation massive à Orlando, et Şengün se dirige lui aussi vers une extension très lucrative à Houston. Additionnés, ces salaires représenteraient largement plus de 200 millions de dollars annuels, soit de quoi saturer complètement le salary cap et laisser seulement des miettes pour construire un banc compétitif. Dans la structure actuelle de la ligue, un tel cinq majeur serait donc quasiment impossible à assembler sans sacrifier totalement la profondeur d’effectif — ce qui reste indispensable pour tenir une saison NBA de 82 matchs et des playoffs.

Quoi qu'il en soit, et si on reste dans la fiction, si l’on compare ce cinq à certaines équipes championnes NBA récentes, l’idée devient crédible. Avec leur combinaison de talent offensif et de densité défensive, ils auraient sans doute les armes pour rivaliser avec les meilleures équipes actuelles. Leur seule faiblesse résiderait donc dans la profondeur de banc — car au-delà de ces cinq, une équipe NBA a besoin de rotations solides. Mais dans un scénario théorique où l’on aligne ce cinq majeur et où la complémentarité s’installe, l’idée d’un titre NBA n’est pas absurde.

Au final, ce "All-Star Five 2025" n’est pas seulement un honneur individuel, il représente la montée en puissance du basket européen, capable de produire des joueurs qui dominent déjà en NBA et qui, réunis, formeraient un effectif digne des plus grandes “superteams”.

