Le boss des Suns répond à la proposition insensée de DeMarcus Cousins

Voilà une idée de trade qui ne plaît visiblement à personne. Sauf à DeMarcus Cousins, ancien joueur devenu consultant. Ce dernier suggérait un échange entre les Los Angeles Lakers et les Phoenix Suns avec Dillon Brooks envoyé en Californie et Austin Reaves faisant le chemin inverse, direction l’Arizona.

« Dillon est un mec qui change la culture de ton équipe. Il correspond exactement à ce dont les Lakers ont besoin aujourd’hui. C’est un winner. Pourquoi ne pas le faire ? » Well, peut-être parce que Reaves est un potentiel All-Star à 28 points et 9 passes de moyenne qui colle bien au côté de Luka Doncic. Mais dans l’esprit, DMC n’a pas tort ou, en tout cas, il a raison de rendre hommage à Brooks. Le vétéran est l’une des pièces essentielles du renouveau des Suns cette saison.

C’est pourquoi Matt Ishbia, propriétaire de la franchise à Phoenix, s’est empressé de répondre sur les réseaux sociaux avec la mention « Ne vous embêtez pas à appeler. Les Suns ne sont pas intéressés. Dillon n’ira nulle part. » Bon, qu’il se rassure, les Lakers n’allaient certainement pas proposer ce trade. Ils auraient bien besoin d’un Dillon Brooks, oui, mais avec Austin Reaves et Luka. Pas sans l’un des deux.

Au passage, il y a un GM censé prendre les décisions à Phoenix, non ? Parce que là, on sent quand même vachement chez Ishbia l’envie constante d’imposer ses décisions même sur l’aspect sportif. La dernière fois qu’il a fait ça, ça n’a pas forcément marcher. Just saying