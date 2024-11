Le come back fou des Brooklyn Nets face aux Warriors

Jordi Fernandez a décidemment de la ressource. Promis à une année galère, voire à un bon vieux tanking pour mettre la main sur Cooper Flagg en juin prochain, le technicien espagnol des Brooklyn Nets prend un malin plaisir à faire mentir les pronostics. Et à surprendre ses adversaires soir après soir. Et si les New-yorkais ont montré sur cette entame de saison qu'ils ne devaient pas être pris à la légère, ils ont prouvé dans la Bay Area qu'ils formaient un groupe exceptionnel, capable de renverser des montagnes.

Ainsi en dépit des absences de 4 de ses joueurs, dont trois cadres (Dorian Finney-Smith, Ben Simmons et Nic Claxton), au coup d'envoi du match, des blessures de ses pistoleros Cam Thomas et Cam Johnson en cours de partie, et de la bagatelle de 18 points de retard au coeur du 3ème quart-temps, les protégés du GM Sean Marks ont trouvé le moyen de repartir du Chase Center avec la victoire (128-120, 41-28 sur le 4ème QT).

Un exploit marqué par une performance collective impressionnante, que ne pouvait s'empêcher de souligner Jordi Fernandez à l'issue de la rencontre. "Le groupe a été incroyable. Quand on y pense, Tyrese Martin est en 2-Way contract et malgré le peu de minutes qu'il a disputé cette saison, il était prêt ce soir. La défense de Keon Johnson, le gros tir à trois points de Trendon Watford, le scoring et le leadership de Dennis Schröder, le combat de Ziaire Williams en poste 5... Jalen Wilson (drafté en 51ème position en juin) a joué 41 minutes en back to back, Shake Milton met des points... La liste est longue. Bravo à tous mes joueurs."

Un exploit marqué aussi du seau de Dennis Schröder, excellent face aux Dubs avec 31 pts, 5 rbds, 7 asts et 2 stls. Une perf' et un début d'exercice de haut vol sur lesquels Jordi Fernandez a pris le temps de revenir en conférence de presse. "Il a pris le contrôle du match et géré notre avance. Il a mis tout le monde à la bonne place en attaque comme en défense, c'est le genre de leadership qu'il nous apporte. C'est comme avoir un coach sur le parquet." Avant de conclure, admiratif. "Sa seconde mi-temps est celle d'un vrai leader."

Avec 8 victoires pour 10 défaites, les Brooklyn Nets affichent aujourd'hui le 7ème bilan de la conférence Est, à égalité avec Indiana. Face à ce démarrage aussi inattendu qu'encourageant, la franchise new-yorkaise pourrait bien jouer autre chose que la lottery cette saison. Premier élément de réponse jeudi sur le parquet des Suns.

D.R.