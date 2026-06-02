Après avoir conduit les Spurs jusqu'aux Finales NBA, Victor Wembanyama serait en ligne pour signer une extension monstrueuse avec San Antonio.

Les San Antonio Spurs devraient bientôt verrouiller l'avenir de Victor Wembanyama. Après une saison historique et une première campagne de playoffs qui a confirmé son statut de superstar, le Français serait en ligne pour signer cet été l'une des plus grosses prolongations jamais accordées à un jeune joueur.

Selon les projections de Spotrac, Wembanyama devrait parapher cet été une prolongation rookie max de cinq ans estimée à 251 millions de dollars. Pour rappel, il doit toucher 16 millions la saison prochaine.

Le montant de l'extension pourrait même grimper jusqu'à 301 millions de dollars si certaines conditions liées au supermax venaient à être remplies.

Une évidence pour les Spurs

La perspective d'un tel contrat n'a rien de surprenant tant Victor Wembanyama s'est imposé comme le visage de la franchise texane (et de la ligue ?).

En seulement trois saisons, le Français a transformé les Spurs. San Antonio sortait d'un exercice à 34 victoires il y a un an. Cette saison, l'équipe a remporté 62 matches avant de retrouver les Finales NBA pour la première fois depuis 2014.

Wembanyama a été évidemment au cœur de cette progression spectaculaire. Élu Défenseur de l'année et sélectionné dans la All-NBA First Team, il a également confirmé son impact lors de ses premiers playoffs.

Des playoffs qui changent tout

Le Français affiche 23,2 points, 10,8 rebonds et 3,5 contres de moyenne depuis le début de la postseason.

Son niveau est encore monté d'un cran lors de la finale de conférence Ouest face au Thunder. Sur les sept matches de la série, il a compilé 27,3 points, 10,9 rebonds, 3,1 passes décisives, 1,4 interception et 2,7 contres de moyenne.

Des performances qui lui ont permis d'être élu à l'unanimité MVP des Finales de conférence Ouest après l'élimination du Thunder de Shai Gilgeous-Alexander.

À seulement 22 ans, Wembanyama semble déjà représenter le présent et l'avenir des Spurs. Une raison suffisante pour que San Antonio prépare un engagement financier colossal afin de construire la prochaine décennie autour de son phénomène français.

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