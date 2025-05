LeBron James refuse de s’impliquer pour l’avenir de Luka Doncic 😬

Depuis quelques années, LeBron James a une ligne de conduite : il refuse de s'impliquer dans les décisions des Los Angeles Lakers pour l'avenir. A 40 ans, le King ne veut pas avoir un impact sur les choix de la franchise, alors qu'il ne sera pas éternel.

L'an dernier, LBJ avait par exemple refusé de participer au choix du coach, avec la nomination de JJ Redick. Et cette saison, il n'a absolument pas été invité à s'exprimer sur le trade pour Luka Doncic.

Cet été, le Slovène peut signer une prolongation de son contrat. Il s'agit de la priorité absolue des Lakers. Et de son côté, James ne compte pas s'impliquer dans cette histoire...

"Ce n'est pas mon boulot. Je pense... non je ne pense pas, je sais que Luka sait ce que je pense de lui. Et ce trade a eu lieu pour préparer l'avenir. Ce n'est pas pour moi. Luka doit décider de ce qu'il veut pour son avenir.

Il a 26 ans, j'en ai 40, donc il ne peut pas baser sa carrière selon la mienne. C'est juste la réalité. Mais bien évidemment, j'espère qu'il va rester sur le long terme. Les fans l'adorent, LA l'a accepté. Nous l'aimons en tant que coéquipier, en tant que frère. Mais c'est à lui de prendre sa décision.

Moi, je ne vais plus là pendant très longtemps", a terminé LeBron James pour ESPN.

Je ne prends pas ce discours comme un signe d'un départ possible pour LBJ. Je le vois continuer (et finir) sa carrière à Los Angeles. Mais avec une retraite qui se rapproche, il ne veut plus être le responsable de choix sur le long terme. Il a peut-être été aussi piqué de voir les Lakers réaliser un mouvement majeur sans le prévenir...