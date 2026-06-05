La NBA a décidé de bannir à vie le fan entré sur le parquet lors du game 1 des Finales NBA.

« Ça a un prix de jouer au malin, Bramard. » La réplique culte d'OSS 117 pourrait parfaitement résumer la mésaventure de ce spectateur qui a cru bon d'interrompre le Game 1 des Finales NBA pour tenter un selfie avec Victor Wembanyama. Son souvenir sera sans doute inoubliable : il a été arrêté et banni à vie de toutes les salles NBA.

La scène a été aussi improbable qu’inquiétante. En plein quatrième quart-temps du Game 1 des Finales NBA entre les San Antonio Spurs et les New York Knicks, un spectateur est entré sur le parquet du Frost Bank Center pour tenter de prendre un selfie avec Victor Wembanyama.

L’incident s’est produit à 6 minutes 28 de la fin, alors que les Knicks menaient 92-86. Téléphone à la main, l’individu s’est approché de Wembanyama, près de la ligne à 3-points, avant d’être rapidement maîtrisé par la sécurité. Selon la NBA, il a été arrêté et banni à vie de toutes les salles de la ligue. Une deuxième personne, impliquée dans l’incident, a également écopé de la même sanction.

Wembanyama surpris par la scène

Sur les images, Victor Wembanyama apparaît d’abord surpris, presque amusé, en voyant le téléphone arriver vers lui.

« Je n’ai jamais été dans cette situation. Je ne savais pas comment réagir. Ça m’a vraiment surpris, presque autant que la fois où une chauve-souris avait traversé le terrain », a-t-il expliqué après la rencontre, en référence à un épisode survenu en janvier 2024 avant un match contre Minnesota.

Le jeu a ensuite été retardé quelques instants supplémentaires, les arbitres n’étant pas en mesure de déterminer quelle équipe avait la possession avant l’interruption. Un entre-deux a finalement été sifflé au centre du terrain, remporté par Wembanyama.

Adam Silver hausse le ton

Si l’entraîneur des Spurs, Mitch Johnson, a relativisé l’incident après la rencontre — « la sécurité l’a sorti et tout le monde est passé à l’action suivante » —, Adam Silver a tenu un discours beaucoup plus ferme.

Le commissionnaire de la NBA a rappelé que ce type d’intrusion faisait malheureusement partie du sport moderne, tout en refusant presque de qualifier l’individu de « fan ».

« L’autre côté de l’attention mondiale, c’est que quelqu’un comprend qu’il existe une énorme plateforme pour faire des choses stupides », a-t-il regretté. « Les conséquences sont très lourdes. »

Le parquet des Finales NBA n’est pas un décor pour une vidéo souvenir. La NBA a voulu le rappeler sans ambiguïté : entrer sur le terrain, même pour un selfie avec Victor Wembanyama, peut valoir une exclusion à vie.