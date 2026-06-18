Toujours favori dans le dossier Giannis, Miami aurait commencé à préparer les ajustements nécessaires pour construire son futur effectif.

Les rumeurs autour de Giannis Antetokounmpo continuent de s'intensifier, et le Miami Heat semble agir comme s'il croyait réellement à ses chances.

Selon Jake Fischer, la franchise floridienne a déjà commencé à sonder le marché afin d'identifier des renforts capables de compléter un éventuel duo formé par Giannis et Bam Adebayo.

Une priorité claire : le tir extérieur

Dans son dernier papier, Fischer explique que Miami cible déjà des profils précis.

« On m'a également indiqué que Miami a commencé à passer quelques coups de fil supplémentaires à la recherche de tir extérieur complémentaire dans l'éventualité où son duo rêvé composé d'Antetokounmpo et Bam Adebayo verrait réellement le jour », écrit l’insider.

Le raisonnement est simple.

Si Giannis débarque à South Beach, le Heat devrait probablement céder plusieurs éléments importants de son effectif actuel pour convaincre les Milwaukee Bucks.

Un effectif à reconstruire autour de Giannis et Bam

Les différentes projections évoquent notamment des départs potentiels de Tyler Herro, Kel'el Ware et Jaime Jaquez Jr. dans un éventuel package envoyé à Milwaukee.

Dans ce scénario, Miami devrait rapidement compenser les pertes offensives provoquées par ces départs.

L'association entre Giannis et Bam Adebayo promettrait d'être redoutable défensivement, mais les deux joueurs ne sont pas réputés pour leur capacité à étirer les défenses à longue distance.

L'ajout de shooteurs deviendrait alors une nécessité pour maximiser leur complémentarité.

Toujours aucune avancée officielle

Pour autant, le dossier reste loin d'être finalisé.

Ces dernières semaines, plusieurs insiders ont continué à présenter Miami comme le favori dans la course à Antetokounmpo, mais aucun accord n'a encore été trouvé avec Milwaukee.

Le Heat semble néanmoins convaincu qu'il doit se préparer à tous les scénarios.

Et si Giannis finit bien par rejoindre la Floride, la franchise a déjà identifié le premier chantier : entourer son futur duo intérieur de spécialistes du tir extérieur.