Le 11 juillet 2010, LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh sont sur scène à Miami, pour leur première apparition publique en tant que coéquipiers. Le présentateur du petit événement, chauffe un peu LeBron sur les ambitions de ceux que l'on nommera peu après les Heatles.

"On sait que les trois rois que vous êtes, sont là pour remporter des titres et pas qu'un... !"

Le King, alors âgé de 26 ans, se laisse griser par l'instant et lance une prophétie gravée dans la mémoire des fans du Heat... et de ses détracteurs.

"Pas deux. Pas trois. Pas quatre. Pas cinq. Pas six. Pas sept. Si je dis ça, c'est parce que j'y crois", sort LeBron James devant une foule en délire, un Dwyane Wade hilare et un Pat Riley un peu tendu en tribunes en entendant la prophétie de son nouveau joyau.

Dix ans plus tard, Chris Bosh est revenu sur cet épisode lors de son passage dans le podcast de Raja Bell et Logan Murdock chez The Ringer.

"Quand tu es jeune, tu ne comprends pas tout. Il y a une raison pour laquelle on gagne en sagesse avec l'âge. On se marrait tellement qu'on s'est laissé prendre par l'instant. Pendant toute la journée, on ne savait pas ce qui allait se passer. Ce que vous avez vu à l'époque, c'était juste des gens pris dans le moment et qui ne réfléchissaient pas du tout à quoi que ce soit. On prenait du plaisir. Il n'y avait aucun filtre. Ce qui était drôle c'est que plus il ajoutait un titre, plus les gens étaient bruyants. Tout ce monde qui était là, c'était fou. Le problème, c'est qu'on ne s'est même pas dit que d'autres gens étaient en train de regarder ça. Je pense que ça n'a traversé l'esprit d'aucun de nous trois".

Au final, LeBron James et le Heat ont remporté deux titres et disputé 4 Finales NBA, avant que celui-ci ne décide de rentrer à Cleveland.

