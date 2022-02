Le match pourri mais statistiquement marrant de Desmond Bane

Desmond Bane fait une magnifique saison avec les Memphis Grizzlies et est l'une des raisons pour lesquelles la franchise est actuellement 3e de la Conférence Ouest. Le tireur d'élite du Tennessee n'est pas infaillible et il lui arrive de passer à côté une fois de temps, comme cela a été le cas mercredi soir contre les Knicks. Malgré sa petite copie sur le parquet du Madison Square Garden, son équipe l'a emporté. Sa ligne de stats a pourtant fait parler au moins autant que le résultat final.

En effet, Desmond Bane était possédé par le chiffre 2 !

Bane porte le numéro 22 et nous étions le 02/02/22. Mais ce n'est pas tout. Celui qui participera au concours à 3 points du All-Star Game 2022 a compilé des statistiques invraisemblables : 2 passes, 2 interceptions, 2 contres, 2 fautes et 2 pertes de balle, le tout à 22,22% au shoot.

Sa réaction après qu'on lui ait pointé du doigt cette anomalie presque ésotérique : "Ces stats, c'est un enfer".

Depuis le début de la saison, Desmond Bane tourne à 18 points de moyenne à presque 42% à 3 points.

