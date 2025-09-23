Selon un sondage d’ESPN auprès de 20 coachs, scouts et dirigeants, Nikola Jokic est considéré comme le meilleur joueur du monde aujourd’hui. Pour 2030, la majorité voit Victor Wembanyama comme le futur numéro un.

La saison NBA 2025-26 approche, et comme chaque année, ESPN a interrogé une vingtaine de coachs, scouts et dirigeants pour établir un état des lieux. Une question centrale : qui est le meilleur joueur du monde aujourd’hui… et qui le sera dans cinq ans ? Et sans surprise, Nikola Jokic et Victor Wembanyama ont été plébiscités.

Le résultat actuel ne laisse guère de place au débat. Avec 19 votes sur 20, Nikola Jokic a été désigné meilleur joueur en activité. Seul Luka Doncic a reçu une voix.

« Tant qu’il marche et respire, ça doit être lui », a résumé un dirigeant de la Conférence Est à propos du triple MVP serbe. Jokic devient ainsi le premier joueur à obtenir ce titre honorifique pour la troisième fois, devançant Giannis Antetokounmpo (lauréat en 2021 et 2022).

En revanche, lorsqu’il s’agit de se projeter à l’horizon 2030, le nom de Victor Wembanyama s’impose largement. La star française des San Antonio Spurs a récolté 16 voix sur 20, loin devant Doncic (2 votes), Shai Gilgeous-Alexander (1) et Jayson Tatum (1). « Il n’y a personne qui possède ce profil », a expliqué un assistant de l’Ouest au sujet de Tatum, seule surprise de ce classement malgré sa grave blessure au tendon d’Achille.

Les deux Européens devraient donc incarner dans les années à venir la bascule de génération : Nikola Jokic symbolise la domination présente, tandis que Victor Wembanyama est vu comme le visage du futur. Entre les deux, Luka Doncic apparaît comme l’éternel challenger, capable de bousculer la hiérarchie s’il enchaîne les saisons pleines avec les Lakers.

Pour les votants, Jokic reste favori (7 voix) pour un nouveau titre de MVP cette saison, même si Gilgeous-Alexander (5) et Doncic (4) devraient l’accompagner dans une lutte annoncée à trois. Wembanyama, déjà considéré comme l’avenir de la ligue, récolte 2 voix. Il devra confirmer ses progrès pour transformer les prédictions en réalité.

Aujourd’hui comme demain, le trône NBA est disputé, mais les fans français s’apprêtent à vivre un moment historique : après Nikola Jokic, c’est Victor Wembanyama que tout le monde voit régner sur le basket mondial.

