Pour Byron Scott, légende des Los Angeles Lakers, LeBron James ne mérite pas encore de statue devant la Crypto.com Arena. Selon lui, un seul titre à L.A. ne suffit pas.

La question du futur de LeBron James chez les Los Angeles Lakers ne concerne pas seulement sa carrière sur le terrain. Faut-il ou non lui ériger une statue devant la Crypto.com Arena ? Pour Byron Scott, ancien joueur et entraîneur de la franchise, la réponse est claire : pas encore.

Interviewé par TMZ Sports, Scott a estimé qu’un seul titre ne suffisait pas pour immortaliser LeBron James à Los Angeles.

« Je pense que s’il en gagne un autre, alors il aura une chance », a expliqué Scott. « Mais pour l’instant, si vous regardez les joueurs qui ont des statues devant la Crypto.com Arena, ce sont des “long lifers”. Ils ont passé quasiment toute leur carrière chez les Lakers et ont remporté plusieurs championnats. Je crois que le seul qui ne l’a pas fait est probablement Jerry West. »

Les propos de Scott s’inscrivent dans une longue tradition : les statues à Los Angeles ne se distribuent qu’avec parcimonie. À ce jour, seuls Kareem Abdul-Jabbar, Elgin Baylor, Kobe Bryant, Magic Johnson, Shaquille O’Neal et Jerry West ont reçu cet honneur comme joueurs, tandis que Chick Hearn (commentateur emblématique) et bientôt Pat Riley (entraîneur) complètent la liste.

Tous ces noms incarnent des décennies de fidélité ou des succès répétés. Abdul-Jabbar, Bryant, Johnson et O’Neal ont remporté plusieurs titres en Californie. Riley a conduit l’équipe à quatre sacres en tant que coach. Baylor n’a jamais gagné de championnat mais a passé quatorze saisons sous le même maillot, marquant à jamais l’histoire du club.

LeBron James, lui, reste un immense joueur. Peu importe qu’on le pense GOAT, deuxième ou un peu plus loin, difficile de trouver un observateur qui ne le mettra pas dans un top 5 all-time, voire plus. Mais sa carrière à Los Angeles n’est que la deuxième plus longue de son parcours après Cleveland. Avec un seul titre remporté en 2020, son bilan dans la Cité des Anges ne rivalise pas encore avec ceux qui ont une statue.

Byron Scott le résume ainsi : sans nouvelle bannière accrochée au plafond, la discussion reste prématurée. De quoi relancer le débat : faut-il honorer le joueur pour l’ensemble de sa carrière, ou uniquement pour ce qu’il a accompli chez les Lakers ?

