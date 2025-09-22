Playoffs All-Time de la commu FINALE : Lakers vs Celtics

Voilà la finale tant attendue ! Bon, il y a finalement eu peu de surprises puisqu'elle oppose les deux plus grandes franchises de l'histoire de la NBA. Les Boston Celtics défient les Los Angeles Lakers. Les Californiens ont l'avantage en cas d'égalité grâce a leur classement en début de playoffs.

Boston Celtics :

Larry Bird

Bill Russel

Kevin McHale

Bob Cousy

Paul Pierce

Los Angeles Lakers

Magic Johnson

Kobe Bryant

Jerry West

KAJ

Shaquille O'Neal

Merci à tous pour votre participation lors de ces 5 mois de sessions vintages. J'espère que ça vous a plu.

Un des buts secrets était de faire passer plus vite l'intersaison, pour moi, ça a bien marché.

Je me permets de poster mon score direct :

Lakers 4

Celtics 3

Paul Pierce est le maillon faible de cette, malgré tout, fantastique finale

A vous, bon vote, bon match !