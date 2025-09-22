Playoffs All-Time de la commu FINALE : Lakers vs Celtics

Voilà la finale tant attendue ! Bon, il y a finalement eu peu de surprises puisqu'elle oppose les deux plus grandes franchises de l'histoire de la NBA. Les Boston Celtics défient les Los Angeles Lakers. Les Californiens ont l'avantage en cas d'égalité grâce a leur classement en début de playoffs.
Boston Celtics :
Larry Bird
Bill Russel
Kevin McHale
Bob Cousy
Paul Pierce
Los Angeles Lakers
Magic Johnson
Kobe Bryant
Jerry West
KAJ
Shaquille O'Neal
Merci à tous pour votre participation lors de ces 5 mois de sessions vintages. J'espère que ça vous a plu.
Un des buts secrets était de faire passer plus vite l'intersaison, pour moi, ça a bien marché.
Je me permets de poster mon score direct :
Lakers 4
Celtics 3
Paul Pierce est le maillon faible de cette, malgré tout, fantastique finale
A vous, bon vote, bon match !
D'instinct, je mettrais exactement le même score que toi, mais faut que je réfléchisse au détail. En tout cas, mon vote est également 4-3 Lakers