Le mois dernier, Jalen Green était proposé à Brooklyn, les choses changent vite…

Si Sean Marks, le General Manager des Brooklyn Nets, avait été un peu plus ouvert à la discussion, on ne verrait pas Jalen Green marcher sur l'eau avec les Rockets comme il le fait depuis plusieurs semaines. Le jeune arrière de Houston, excellent depuis la blessure d'Alperen Sengun et en partie responsable de la série de 9 victoires consécutives de son équipe, a été proposé aux Nets avant la deadline des trades.

D'après Shams Charania de The Athletic, Rafael Stone, le GM des Rockets, a soumis une offre de package autour de Jalen Green et de plusieurs premiers tours de Draft à son homologue de Brooklyn pour faire venir Mikal Bridges. Marks considérant que Bridges est un joueur de premier plan dont la valeur est supérieure à celle de Green (à l'époque en tout cas) et de futurs picks, a refusé et les négociations se sont arrêtées là.

Aujourd'hui, alors que le n°2 de la Draft 2021 tourne à 27.8 points de moyenne et quasiment à 50% depuis le début du mois de mars, l'offre prend une autre dimension. On ne dit pas que Marks a eu tort de refuser - l'avenir nous le dira - mais au vu des performances de Jalen Green et de la dynamique des Rockets, Rafael Stone doit être content que sa proposition n'ait pas été acceptée...