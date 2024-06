Le Mook DEFENSE est dispo ! ⛔

Boston est champion NBA. Et c'est un très beau champion. S'ils ont gagné grâce à une attaque impressionnante, ils ont surtout roulé sur Dallas et Luka Doncic grâce à leur défense de fer. Une défense qui a tenu les Mavs 4 fois sur 5 en dessous des 100 points, dont une masterpiece sur le Game 5 où les texans n'ont scoré que 88 petits points.

Donc oui, nous pouvons clairement dire que la défense a permis aux Celtics de l'emporter. Et oui, la défense est plus que jamais d'actualité ! ⛔

Ca tombe bien puisque notre nouvel opus premium, le Mook #2 sur la défense, vient de sortir. Les très nombreuses personnes qui l'ont commandé en prévente (et on ne les remerciera jamais assez 🫶🏼) l'ont déjà reçu. Pour ceux qui attendaient la sortie officielle pour se lancer, vous pouvez y aller. 😉

On vous rappelle que tous les Mooks sont expédiés en étui carton protégé pour éviter les chocs. En revanche, comme nous gérons nous même toute la logistique avec notre routeur, cela peut prendre quelques jours, Merci de votre compréhension. 🙏🏼

Acheter ce Mook

UN FORMAT XXL

COMME UNE DÉFENSE MUSCLÉE

Le résultat, c'est un Mook de...

304 PAGES !!!

... bourré d'histoires, d'entretiens, de portraits et d'analyses pour comprendre pourquoi, à l'heure des orgies offensives, la défense reste le moteur des équipes hors normes.

Par rapport à l'édition originale de ce mook, nous avons donc rajouté 130 pages originales et inédites pour aller encore plus au fond des choses et mieux comprendre les évolutions et l'importance de tout ce qui se passe du côté obscur du terrain.

La défense fait gagner des titres, mais ne fait pas vendre, dit-on. Nous parions que les amoureux de ce sport en aiment chacune de ses facettes et qu'il existe une myriade de sujets intéressants à aborder concernant cet aspect souvent passé sous silence. Car la défense et l’attaque sont le Ying et le Yang d’une même entité. Comment pourrait-il y avoir l’un sans l’autre ? Ou plutôt, comment accorder de la valeur à l’un si l’autre n’en a pas ?

Voilà la réflexion qui nous a poussés à rééditer ce numéro dont nous sommes particulièrement fiers.

Comme pour nos rééditions PREMIUM précédentes, nous avons mis le paquet pour vous proposer un objet hors du commun. De par son volume et son format (couverture cartonnée rigide, papier 120 gr), jamais le Mook ne s'était autant rapproché du livre d'art... mais ce n'est pas tout.

Acheter ce Mook

Au sommaire de ce numéro

Notre Rédacteur en Chef exceptionnel Antoine Diot donne le ton et nous explique ce que la défense représente pour lui

donne le ton et nous explique ce que la défense représente pour lui Notre grande interview table ronde avec Christophe Denis , George Eddy et Angelo Tsagarakis , trois personnages totalement différents avec trois perspectives bien particulières qui nous aident à faire le point sur l'évolution de la défense au fil des années

, et , trois personnages totalement différents avec trois perspectives bien particulières qui nous aident à faire le point sur l'évolution de la défense au fil des années Ben Wallace : sans doute le joueur qui incarne le mieux la défense ou du moins celui qui aura le mieux su s'en servir pour tracer son chemin jusqu'au Hall of Fame

sans doute le joueur qui incarne le mieux la défense ou du moins celui qui aura le mieux su s'en servir pour tracer son chemin jusqu'au Hall of Fame Hakeem Olajuwon , le Dream avait beau être un rêve en attaque, c'était un véritable cauchemar en défense pour ses adversaires

, le Dream avait beau être un rêve en attaque, c'était un véritable cauchemar en défense pour ses adversaires Le QI défensif , ça existe ?

, ça existe ? Les Jordan rules des Pistons : quand la violence devient l'unique réponse

: quand la violence devient l'unique réponse Jim Boeheim et la zone de Syracuse : très fort, pour une "défense de lâche"

: très fort, pour une "défense de lâche" Brittney Griner ou comment un moment d'inadvertance peut tourner au cauchemar

ou comment un moment d'inadvertance peut tourner au cauchemar Rudy Gobert : plongée dans les méandres de l'esprit de l'un des plus grands défenseurs de l'histoire

: plongée dans les méandres de l'esprit de l'un des plus grands défenseurs de l'histoire La défense est-elle morte ? Pas si sûr

Pas si sûr Chris Bosh : un éternel incompris terriblement en avance sur son temps

: un éternel incompris terriblement en avance sur son temps Joakim Noah , une rage de lion au service des autres

, une rage de lion au service des autres Michael Jordan : prédateur d'un côté du terrain, comme de l'autre

: prédateur d'un côté du terrain, comme de l'autre Makan Dioumassi : grand entretien avec l'homme qui a stoppé Steve Nash

: grand entretien avec l'homme qui a stoppé Steve Nash Jrue Holiday : le défenseur le plus craint de ta star préférée

: le défenseur le plus craint de ta star préférée Pat Riley : comment le père du Showtime a basculé du côté obscur

comment le père du Showtime a basculé du côté obscur Roy Hibbert : de barrière infranchissable à joueur injouable en un clin d'œil

: de barrière infranchissable à joueur injouable en un clin d'œil Pourquoi sont-ils si mauvais ? Portrait-robots des mauvais défenseurs

Portrait-robots des mauvais défenseurs Et aussi : Muggsy Bogues face à Drazen Petrovic, Marc Gasol, Dillon Brooks, Rajon Rondo, Andrei Kirilenko, First Team, notre Hall of Fame de la défense, Jacques Monclar et bien d’autre sujets encore…

LIVRAISON OFFERTE DÈS 50€

Heureux de la victoire de Boston ? Cette équipe vous parle ? Vous voulez en savoir plus sur cette franchise mythique ?

Il est donc temps de vous procurer le Mook #12 BOSTON avec ses 240 pages dédiées à cette équipe mythique. Attention, il en reste très peu en stock 😉

Et le bon plan c'est que si vous prenez le Mook #2 DEFENSE + le Mook #12 BOSTON, on vous offre les frais de port 🥳

Acheter le Mook #12 BOSTON

GOODIES GOODIES... PREMIUM !

A l'heure où la pluie tombe avec abondance sur la France, les petites mains s'affèrent chez REVERSE. Et oui, nous sommes en train de préparer les packs premium avec tous les goodies exclusifs qui viennent de sortir de l'imprimerie. Franchement, on est hyper contents du résultat ! On espère que vous le serez également.

Choisir mon pack