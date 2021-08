Le nouveau meneur des Wizards sera… Spencer Dinwiddie

On ne sait pas si cela rassurera Bradley Beal quant aux intentions des Washington Wizards à court terme, mais le nom du remplaçant de Russell Westbrook est connu. On le savait sur le départ de Brooklyn pour pouvoir toucher le salaire auquel il prétendait, le voilà à Washington. Selon Shams Charania de The Athletic, Spencer Dinwiddie a donné son accord pour jouer dans la capitale fédérale.

Pour l'heure, on ne connait pas encore le montant et la durée du contrat, mais il semblerait que Dinwiddie s'engage pour 3 ans et environ 60 millions de dollars. Il pourrait s'agir d'un sign-and-trade, mais rien n'a filtré pour le moment.

Blessé en début de saison dernière, l'ancien meneur des Pistons et des Nets sortait de saisons très satisfaisantes. Le personnage est attachant, un peu grande gueule et assez original. Spencer Dinwiddie a notamment tenté de faire en sorte que des gens puissent investir sur ses futurs revenus via des crypto-monnaies, mais la NBA n'a pas validé la méthode.

Lors de sa dernière saison pleine dans la ligue, Dinwiddie tournait à 20.6 points et 6.8 passes de moyenne. C'était juste avant que Kevin Durant, Kyrie Irving, puis James Harden, ne soient aptes à jouer ensemble à Brooklyn.

Suffisant pour satisfaire Bradley Beal ?

Pour les Wizards, difficile de dire s'il s'agit d'un bon coup ou non. La complémentarité entre Russell Westbrook et Bradley Beal a mis un peu de temps à s'installer. Mais à la fin, les deux larrons formaient un backcourt compétitif. Beal, qui maintient son envie de rester à D.C. malgré les rumeurs, va dans tous les cas redevenir l'unique option principale de Washington en attaque.

Lors de la Draft, les Wizards ont sélectionné Corey Kispert, le shooteur de Gonzaga, en 15e position, et l'ailier de la team Ignite, Isaiah Todd, en 31e position. Pas de meneur rookie dans les pattes de Spencer Dinwiddie, donc.

