Le phénomène Daniel Gafford trop lourd pour jouer plus que ça ?

Scott Brooks n'est pas l'homme le plus populaire du moment à Washington. Ses Wizards ont beau avoir réussi à se qualifier pour les playoffs où ils affrontent en ce moment Philadelphie au 1er tour, certains choix du coach ne font pas du tout l'unanimité. A commencer par sa volonté de limiter le temps de jeu de Daniel Gafford.

Arrivé avant la deadline en provenance de Chicago, l'intérieur a montré des choses épatantes à chaque fois qu'il en a eu l'opportunité (sur 36 minutes, il tournerait à 20.6 points, 11.3 rebonds et 3.6 contres de moyenne !). Le secteur intérieur des Wizards n'a pas vraiment de superstar en son sein et Brooks tourne surtout avec Alex Len - l'homme qui a vaincu sa malédiction en playoffs - et Robin Lopez, l'ennemi public n°1 au royaume des mascottes. Pourtant, Gafford continue de ne jouer qu'une petite vingtaine de minutes, comme lors du game 1 où il a fini avec 12 points et 6 rebonds à 6/6.

Brooks a invoqué une raison un peu inhabituelle pour justifier le temps de jeu de la sensation du moment à Washington : son poids.

Russell Westbrook, le patron a tenu sa promesse !

"Daniel est athlétique et en aussi bonne forme physique que n'importe quel autre intérieur de la ligue. Mais il pèse quelque chose comme 117 kg et pour le rythme sur lequel on joue, c'est difficile de jouer 10 ou 12 minutes de suite avec ce poids.

Ses minutes sont excellentes et il gagne en expérience. Pour l'instant, il est encore un peu hésitant. On a visionné quelques séquences face à Joel Embiid et Dwight Howard sur lesquelles on pense qu'il peut faire mieux. Ce que j'aime chez lui c'est qu'il veut progresser et qu'il est à l'écoute. Il est facile à coacher et il a envie de devenir vraiment fort".